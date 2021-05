Mener denne mannen avgjør Dennis Haugers skjebne

Blir Dennis Hauger (18) å se i «Drive to Survive» fra Formel 1 i løpet av få år? 2021 blir helt avgjørende for Norges store håp.

RED BULL-PROFILER: Helmut Marko sammen med Max Verstappen i Aserbajdsjan i 2019. Foto: XPB / XPB Images/Press Association Images

Etter et trøblete første år i Formel 3, er Aurskogs store sønn nå klar for 2021 i det beste teamet, Prema.

– Den som til syvende og sist avgjør Dennis Haugers skjebne, er Helmut Marko, fastslår Atle Gulbrandsen, sportssjef i Norges Bilsportforbund.

– Hva Helmut Marko mener er et godt nok resultat, er ikke enkelt å si, men jeg er sikker på at Marko ikke kommer til å se utelukkende på resultatlisten, men minst like mye på hva som ligger bak resultatene. Om Marko mener Dennis har gjort en god nok jobb i Formel 3 i 2021, blir det Formel 2 med Red Bull-støtte i 2022, sier sportssjefen.

Dennis Hauger og Helmut Marko (t.h.) hilser på hverandre under Formel 4-løpet på Hockenheim i Tyskland i 2019. Foto: www.redbullmediahouse.com

Hauger ble plukket opp av Red Bull-systemet allerede i 2014.

– Om Helmut Marko ikke er overbevist etter årets sesong, og Dennis mister Red Bull-støtten, så tror jeg Formel 1-drømmen er over for Hauger. Og at han da må sikte seg inn mot for eksempel IndyCar eller sportsvognracing. Om jeg skal tippe, bør han være blant de fem raskeste gjennom denne sesongen. Men husk at han kan være blant de fem raskeste, men havne lenger bak på resultatlista på grunn av uflaks som tekniske problemer, påkjørsler osv. Alt dette ser Red Bull og Helmut Marko.

Atle Gulbrandsen er ikke i tvil om hva han mener:

– Personlig er jeg ikke i tvil om at Dennis Hauger er god nok for Formel 1, men det er Red Bull som sitter på nøkkelen til Formel 1 for Dennis.

Dennis Hauger selv sier til VG at føler seg klar til sesongstarten, som altså går i Barcelona denne helgen.

– Jeg føler meg komfortabel. Jeg har glidd bra inn i mitt nye team. Men det blir ingen «walk in the park».

– Føler du at du har kniven på strupen?

– Nei, men det blir et noe annet tankesett enn før. Jeg må bygge opp selvtilliten. Men jeg føler ikke noe press.

– Hva kan du si om motstanderne?

– Det er som i fjor – ekstremt jevnt, og alle har Formel 1 i tankene.

Bortsett fra en pallplass, måtte vi lete ganske langt ned på resultatlisten i Formel 3 for å finne nordmannen i fjor.

– Jeg har lagt 2020 bak meg. Men jeg tar med meg erfaringen, sier Hauger til VG.

– Det var en tøff sesong, men jeg har kommet sterkere ut av det. Det er i motbakke det går oppover, smiler han.

– Men du slet med å tilpasse deg Formel 3-bilen etter å ha kjørt Formel 4?

– Det er annerledes i Formel 3. Men nå finner jeg selvtillit i bilen og meg selv, sier Hauger om Prema-teamet.

– Hvis Dennis skal komme seg videre fra Formel 3 og mot Formel 1, så må han være inne blant de tre beste i mesterskapet i år, tror Henning Isdal, kommentator på Viaplay.

– Av dem som Dennis kjørte sammen med i fjor, har flere avansert til Formel 2 og gjør det sterkt der. Pallplass i mesterskapet vil sannsynligvis gi Dennis muligheter videre, mener Isdal.

– Løpet i Barcelona i helgen kan gi oss en første indikasjon på om han er der han skal være.

Isdal fastslår at Hauger fortjener å kjøre for det beste teamet i Formel 3.

– Men han vet like godt som alle at han må levere i år. Dennis er veldig talentfull, men det er han ikke alene om. De som klarer å komme seg til Formel 1, har ofte vært de beste siden de var åtte-ti år gamle. Som Lewis Hamilton.

– Nåløyet er så ekstremt lite. Enda mindre enn for en Viktor Hovland eller en Erling Braut Haaland.

