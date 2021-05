Mjøndalen-profil Christian Gauseth ble pappa før første gang

Mjøndalen-spiller og TV-profil Christian Gauseth og samboer Marie Amalie Kruse Larsen har fått en sønn.

FÅTT EN SØNN: Christian Gauseth i aksjon for Mjøndalen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Det skriver fotballspilleren på sin Instagram-konto torsdag. Der har han delt et bilde av seg selv og sønnen med sine 25.000 følgere.

Sønnen har fått navnet William.

– William er velskapt og småtjukk, akkurat som sin far. Han er snill og pen, akkurat som sin mor. Vi gleder oss til å vise ham vår verden, fylt med kjærlighet og omsorg, skriver Gauseth i en SMS til VG.

Gauseth har spilt for Mjøndalen siden 2013 og de seneste årene vært en profilert mann hos Eliteseriens rettighetshaver Discovery, hvor han blant annet både har jobbet som ekspert og medvirket i podcasten «Spillerrådet».

Det var i november at han og samboer Marie Amalie Kruse Larsen først delte nyheten om at de to skulle bli foreldre.

– Jeg deler ikke private ting i tide og utide. Nå er det derimot sin plass, siden jeg har store og gode nyheter. De av dere som kjenner meg, vet hvor glad jeg er i Marie. Derfor var det heller ikke så vanskelig som vi trodde å lage barn. Det var, om jeg skal være ærlig, veldig lett. Vi er takknemlige og spente, samtidig som vi gleder oss veldig, sa Gauseth den gangen.

I mars kom nyheten om at Gauseth var ferdig i klubben han har spilt for i en årrekke, men ikke mange dager senere kom kontrabeskjeden om at han blir i klubben likevel. Der har han kontrakt ut 2021-sesongen.

Mjøndalen sesongåpner borte mot Sandefjord 16. mai 18.00.

