Kasper Junker ferdig i Bodø/Glimt – klar for japansk klubb

Overgangssagaen mellom Bodø/Glimt og Kasper Junker (27) er over: Dansken er klar for japansk fotball.

FORLATER NORGE: Kasper Junker er ferdig i Bodø/Glimt Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Bodø/Glimts stjernespiss er klar for den japanske klubben Urawa Red Diamonds. Det bekrefter Bodø/Glimt i en pressemelding.

Klubben skriver i pressemeldingen at de mandag kveld godtok et bud fra den japanske klubben og at Junker nå er enig med Urawa Red Diamonds om de personlige betingelsene.

– De som kjenner meg vet at jeg har hatt et stort ønske om å prøve meg i Asia, og da særlig i Japan. Urawa er en stor klubb og det er et godt neste skritt for meg. Jeg får utfordret meg, kommet meg ut av komfortsonen og utviklet meg enda mer, sier Junker.

Dansken scoret 27 mål i Eliteserien i fjor og ble toppscorer i sesongen som endte med Bodø/Glimts første seriegull.

– Når alt kommer på avstand kan vi alle sammen se tilbake på det fantastiske året vi hadde i fjor. Jeg og laget var med på å skrive historie. Det er det som betyr noe, sier Junker.

– Jeg gjorde helt rett i å dra til Glimt og få forløst det potensialet som var i meg. Derfor vil jeg rette en stor takk til trenerne og resten av laget. Glimt er utrolig dyktige til å utvikle offensive spillere. Det må vi kunne si at jeg er et godt bevis på, sier Junker.

Flere klubber har i vinter vært interessert i Junker og Bodø/Glimt har ifølge VGs opplysninger blant annet avslått et bud fra Serie A-klubben Crotone.

– Vi ønsker å takke Kasper for hans bidrag i 2020, og ønsker han lykke til i hans nye klubb. Tidspunktet for overgangen er i utgangspunktet ikke optimal for klubben, men vi vil nå bruke energien på det som ligger foran oss. Vi har tidligere vist at vi kan komme styrket ut av krevende situasjoner, og vi er trygg på at vi skal stå godt rustet til seriestart og en ny sesong. For oss vil det alltid handle om utvikling og de som er i klubben til enhver tid, sier daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen.

DAGLIG LEDER: Frode Thomassen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Konflikten mellom Junker og fjorårets seriemester blusset opp igjen da dansken sent søndag kveld forlot klubbens treningsleir i spanske Marbella.

– Her kan jeg ikke være mer, sa han til Avisa Nordland da han forlot spillerhotellet.

Dagen derpå bekreftet Glimt at Junker hadde reist etter at klubben hadde avslått et bud fra en japansk klubb og skrev samtidig at det ikke var aktuelt å selge 27-åringen nå så tett opp mot seriestart. Nå ender det med salg likevel.

Etter å ha vært taus i over et døgn uttalte Junker til VG tirsdag at en «større avklaring på sagaen ville komme snarest».

Den danske spissen har siden i januar uttrykt et ønske om å forlate klubben, men Glimt har til nå ikke godkjent noen av de flere budene som har kommet inn. Nå er han solgt – og med bare tidligere Rosenborg-spiller Erik Botheim som friskmeldt spiss i troppen, må klubben trolig ut på spissjakt før sesongstart.

Forrige uke viste fjorårets toppscorer at han er i form: Da Glimt smadret spanske Atlético Sanluqueño 11–1 i en VG-sendt treningskamp scoret han hat trick:

