Overraskende OL-grep: Flytter fra hverandre for å bli bedre

De er fortsatt kjærester - men flytter fra hverandre: Sveriges superpar på ski Frida Karlsson (21) og William Poromaa (20).

SKI-PAR: Frida Karlsson og William Poromaa på den svenske Idrottsgallaen i 2020. Foto: LORENTZ-ALLARD ROBIN/Aftonbladet / TT NYHETSBYRÅN

Det er Poromaa som forteller dette til Östersunds-Posten.

For to år siden kjøpte de hus sammen i Sollefteå, som Karlsson kommer fra. Poromaa flytter nå til Åsarna, tre timers kjøring unna.

– Vi er fortsatt sammen, men begge tror på dette her og har pratet gjennom det, sier han.

– Det har ikke vært helt soleklart. Det har vært mange funderinger. Men jeg har vel tenkt å prøve og se hvordan det funker. Det føles godt at Jens Burman er her i alle fall, og at man kan være sammen med ham, sier William Poromaa om treningskompisen i Åsarna.

– Det er vel verst i starten, så tror jeg at man kommer inn i det, og det blir mer bekvemt. Men det er klart, jeg har bodd i Sollefteå i fem år og egentlig med Frida alle disse årene. Så det blir annerledes.

Nå skal altså både Karlsson og Poromaa satse mot OL i Beijing - men ikke lenger under samme tak.

Det var etter Karlssons VM-suksess i 2019 at paret kjøpte hus sammen i Sollefteå. Til Östersunds-Posten forteller Poremaa at avgjørelsen om å flytte først og fremst handler om muligheten til å trene sammen med Burman. De to er landslagets to beste distanseløpere.

– Det er vel egentlig nøkkelårsaken. Jeg tror at vi begge har fordeler av det, og vi trives sammen også når vi ikke trener, sier Poromaa. Han forteller til lokalavisen at han leier bolig i Åsarna. Avisen skriver at flyttelasset gikk denne uken.

Frida Karlsson og William Poromaa er ungdomskjærester. Hun slo igjennom med slo gjennom i 2019 med gull, sølv og bronse i ski-VM i Seefeld. Poromaa fikk sin VM-debut sist vinter, da han ble beste svenske på skiatlon i Oberstdorf. Han har brukt de to gamle essene Marcus Hellner og Johan Olsson som mentorer.

Begge er medeiere i travhesten Gris Odin G.L., som trenes av det norske fenomenet Øystein Tjomsland.

