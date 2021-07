Hopp-kometen må innse: Rekker ikke OL

MIDTSTUBAKKEN (VG) Eirin Kvandal (19) var sist vinters komet i hoppbakken - men falt på dramatisk vis noen uker før VM. Nå innrømmer Mosjøen-kvinnen at hun heller ikke rekker OL i Beijing.

SMILER: Eirin Kvandal sammen med treningskompisen Halvor Egner Granerud i Midtstubakken. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Nei, OL kommer for tidlig, sier Kvandal når VG møter henne i Midtstubakken, der hun følger ivrig med på hoppingen til sine landslagskolleger av begge kjønn.

Hun tok hopp-verden med storm da hun vant i Slovenia i slutten av januar 2021 - i sitt andre renn i verdenscupen.

Det skjedde på et tidspunkt da Maren Lundby ennå ikke hadde funnet gullformen. Mange trodde derfor at Kvandal skulle bli norsk VM-håp. Det håpet brast da hun falt og skadet seg i Hinzenbach to uker senere.

– Det er nå fire måneder siden operasjonen. Jeg gikk på krykker de to første månedene, forteller Eirin Kvandal til VG.

– Både korsbåndet og sidebåndet var av. Det var Jon Olav Drogset på St. Olav i Trondheim som opererte meg. Han unnagjorde alt på én operasjon - og den var vellykket.

Men før operasjonen måtte hun først sitte ti dager i karantene - før hun endelig fikk komme til MR og det så ble fastslått hvor alvorlig skaden var.

BÆRES UT AV BAKKEN: Eirin Kvandal blir tatt hånd om etter fallet i Hinzenbach i februar 2021. Foto: BARBARA GINDL / APA

– Hvor tungt er det å oppleve noe slikt når du er i VM-form?

– Det var ikke artig å se VM på TV hjemmefra. Det var det ikke. Men sånn kan skje også på det verst tenkelige tidspunkt. Det er bare å se fremover og tenke langsiktig. Jeg skal tilbake, sier hun bestemt - på Mosjøen-dialekt.

– Men OL er ikke aktuelt?

– Nei, jeg håper å hoppe litt på slutten av vinteren, men det blir bare treningshopp i så fall. OL kommer for tidlig. Det er ingen grunn til å begynne å stresse med å konkurrere før. Jeg tror ikke det er lurt uansett.

Eirin Kvandal innrømmer at det har vært tungt å gå gjennom dette.

– Men nå går det bedre. Snart kan jeg begynne å jogge og bygge opp styrken i kneet igjen. Alt går etter planen.

– Og planen er?

– VM i 2025 og OL i 2026.

– VM i 2023?

– Selvfølgelig! Det også! Men VM 2025 blir jo spesielt fordi det er på hjemmebane hos oss i Trondheim.

Eirin Kvandal kunne uansett ikke ha hoppet i Granåsen denne sommeren. Der er det utbygging til VM.

– Jeg har god tid. Jeg har full støtte fra trenerne. Så jeg føler meg trygg, sier hun om den lange perioden med å bygge seg opp igjen.

19-åringen var gjennom en stor operasjon også i desember 2018. Den varte i syv timer. Etterpå var hun ute nesten ett år.

– Jeg ble operert for skoliose.

NM-VINNER: Eirin Kvandal jubler etter den overraskende NM-seieren i januar 2021. Foto: Geir Olsen

– Hva er det?

– Det er en genetisk ryggfeil som gjør at ryggen blir mer og mer skeiv. Det ble rettet opp ved å operere inn metallstenger. Der og da skjønte jeg at det var skihopping jeg virkelig ville drive med. Jeg savnet det veldig.

OL- og verdensmester Maren Lundby mener det er et klokt valg av Eirin Kvandal å droppe Beijing-lekene i 2022.

– Det har ligget litt i kortene at det ikke ble OL, men det er kjedelig for både henne og laget. Men hun er veldig lovende, og det er nok av hoppere som har kommet for tidlig tilbake etter korsbåndskader, så jeg tror det er et smart valg.

