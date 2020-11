Håkon Evjen «snytt» for gulleventyr etter AZ-nei: – Jeg skal feire litt for dem

Håkon Evjen (20) lekte med tanken om et Bodø/Glimt-utlån, men AZ Alkmaar ønsker å gi ham sjanser utover høsten. Nå gleder han seg til å se gamleklubben vinne gull.

SØLVVINNER: Håkon Evjen herjet for Bodø/Glimt i fjorårssesongen, men det ble «bare» andreplass. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Satan, dette hadde vært kult. Uten at man vil si det, så har de sikret gullet. Du kjenner jo Kjetil Knutsen, det er ikke så mye gullsnakk, sier Evjen til VG.

Allerede i fjor viste Bodø/Glimt tegn til hva de var i stand til. Likevel var det få som hadde trodd at de skulle knuse rekorder og nærmest cruise inn til sitt første seriegull noensinne.

– Det verste med det var at vi visste hvor gode vi er. Det var surt, men vi hadde uansett en kanonsesong, sier AZ Alkmaar-spilleren.

Evjen var strålende i Bodø/Glimt og ble kåret både til årets spiller og årets unge spiller i Eliteserien.

I Nederland har han foreløpig ikke fått sitt definitive gjennombrudd, men det er liten tvil om at nederlenderne har stor tro på ham.

I oktober innrømmet han overfor TV 2 at han hadde lekt med tanken om et utlån til gamlelubben.

– Det var litt snakk om det fra Glimt sin side. Jeg hadde lyst, men AZ sa nei. Det var en mulighet. De ville at jeg skulle bli fordi de tror at jeg kommer til å spille. Det er en rar sesong, med Europa League og alt. Det er jo egentlig et godt tegn at de vil ha meg her, sier han.

– Vi sjekket med klubb og agent om det var mulig, men det var dessverre ikke aktuelt. Håkon er en herlig gutt og en kjempegod fotballspiller som vi alltid vil ønske oss hvis det er mulig, sier sportslig leder i Bodø/Glimt, Aasmund Bjørkan.

Evjen forteller at han begynner å finne seg stadig mer til rette i Nederland. Et innhopp i 4–1-seieren mot Rijeka ble etterfulgt av et nytt innhopp i 0–1-tapet mot Real Sociedad i Europa League.

– Det er en veldig bra treningshverdag og veldig mange gode spillere. Det er et veldig proft opplegg. Jeg håper å få litt flere innhopp fremover, sier han.

I AKSJON: Håkon Evjen i duell med Adam Maher i treningskampen mot Utrecht i starten av august. Foto: PIETER STAM DE JONGE / ANP

AZ Alkmaar imponerte stort med å vinne 1–0 borte mot Napoli i første runde av Europa League.

I serien står nederlenderne med én seier og fem uavgjort i løpet av de siste seks kampene.

– Det har vært altfor mange uavgjort. Vi har tullet bort altfor mange seirer.

Han angrer ikke på at han dro til Nederland og gikk glipp av gulleventyret til sine gamle lagkamerater.

– Det gjør jeg ikke. Men det er kult å se at gutta presterer som de gjør. Det hadde vært gøy å være med, men jeg tok et valg som jeg er veldig fornøyd med, sier han.

– Du kunne jo tatt et utlån bare for å bli med på parademarsjen inn mot gullet?

– Jeg skal ikke legge skjul på at det hadde vært utrolig artig. Da hadde jeg kanskje fått mer spilletid også, sier han.

– Jeg prater mye med Patrick (Berg) og Jens Petter (Hauge) spesielt. Det er utrolig kult å se dem få gullmedaljen. Det er vel fortjent. Jeg skal i hvert fall feire litt for dem. Det blir kult, sier han.

20-åringen lar seg spesielt inspirere av Hauge.

– Det er jævlig kult. Jeg unner den fyren der alt godt. Med hardt arbeid så kan ting snu veldig fort. Det er kanskje noe av det kuleste med hele historien hans. Nå sitter han i AC Milan og er en veldig bra.

