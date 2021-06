Hareide innrømmer RBK-krise: – Av og til kan ting gå helt annerledes enn man hadde trodd

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm - Rosenborg 2–0) Åge Hareide legger ikke skjul på at det ikke har gått som han hadde håpt i sin andre Rosenborg-periode. Nå kan den snart være over.

Det har stormet rundt Åge Hareide det siste døgnet. På Åråsen tok han seg god tid til å svare for den elendige perioden klubben er inne i. Foto: Fredrik Hagen

Tre strake eliteserietap for trønderne gjør at de nå befinner seg helt nede på 6.-plass på tabellen. På direkte spørsmål fra VG om han er enig i at klubben nå befinner seg i en sportslig krise, svarer han følgende:

– Ja, det er riktig. Etter tre strake tap er det en korrekt beskrivelse. Det meste går galt i dag, sier han til VG.

For etter at en RBK-legende i Pål André Helland og en utlånt Gjermund Åsen sørget for at trønderne måtte dra slukøret om tomhendte hjem fra Åråsen, har trønderne tapt tre på rad. Hareide har ingen intensjoner om å gjemme seg.

– Vi gjør grove feil både i pasnings- og posisjonsspillet. Vi blir for puslete. Det var vi også mot Sarpsborg sist.

– Hvordan skal dere rette på dette?

– Det har ikke sett bra ut i det siste. Vi må bare jobbe på for å få det til å bli bedre. Samtidig mener jeg det er viktig at vi kanskje senker skuldrene og får litt glede inn i laget igjen. Det blir tungt å ta med seg tap etter tap, sier han etter 2–0 for Lillestrøm:

Ikke nådig

Sisteskanse André Hansen er ikke nådig i sin dom over Rosenborg anno 2021.

– Vi kan ikke være bekjent av det vi har prestert de tre siste kampene. Da tenker jeg spesielt på den i Drammen mot Strømsgodset. Det ble også en traurig kamp mot Sarpsborg 08 sist. I dag har vi mye ball, men det hjelper lite når man ikke får noe ut av det, sier Hansen til VG.

Han vil ikke være med på sjargongen om at det er krise i klubben.

– Jeg skjønner at folk roper det, men da har det vært sportslig krise i tre år.

Man skal ikke langt tilbake i tid for å finne da Rosenborg sist toppet tabellen. Det er noe Hareide bryr seg lite om.

– Vi har levert for ustabilt i for mange kamper. Vi har ledet i flere kamper og gitt fra oss seieren. Nå må vi finne stabiliteten, sier Hareide, som mener noe av grunnen til tapsrekken er fraværet av Markus Henriksen og Stefano Vecchia.

Derfor mener han at det kommende overgangsvinduet blir nøkkelen om RBK skal redde sesongen. Selv vet han ikke hvordan egen fremtid seg ut. Alt han vet er at han skal sette seg ned med styreleder Ivar Koteng å bestemme seg innen kort tid.

– Det er noe jeg må ta med Rosenborg. Det er ikke noe jeg går rundt å tenker på. Egentlig skulle jeg vært pensjonist for lenge siden. Jeg tok jobben først og fremst fordi Rosenborg ønsket meg hit. Og av og til kan ting gå helt annerledes enn man hadde trodd. Nå er vi litt på hell, så vi må sette oss ned for å se hvordan vi kan få skuta på rett kjøl, sier Hareide, uten at han vil si noe mer om egen fremtid.

Alexander Tettey har på sin side fått oppleve hverdagen i Eliteserien etter sin etterlengtede retur fra engelsk fotball.

– Vi har mye å rette opp i. Mye. Det har skjedd over to kamper nå. Egentlig over flere. Det ser vi resultat av i dag. Vi gjør enkle feil, jeg skjønner ikke at vi gjør det på dette nivået, sier han til Eurosport etter kampen mot Lillestrøm.

