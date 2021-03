Professor: Slik kan Glimts store forsprang reduseres

I én måned har Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsens gutter trent, pleiet kameratskap og spilt kamper i Spania. Nå har klubben et mentalt overtak på sine konkurrenter, mener eksperter.

SOL OG VARME: Trener Kjetil Knutsen (t.h.) og Bodø/Glimt på treningsfeltet Dama De Noche ved Puerto Banus i Marbella. Foto: Geir Olsen

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Spesialist i idrettsmedisin Thor Einar Andersen mener treningsleiren gir klare fordeler både fysisk, taktisk og mentalt.

– De vil ha fordeler på alle disse områdene, men det kan utlignes noe hvis de andre klubbene ikke får en for kort oppkjøring til sesongstart. Men det er jo rett og slett en kjempefordel å få trene sammen som lag i en lagidrett, sier Andersen til VG.

Han er medisinsk leder ved Idrettens Helsesenter, medisinsk fagansvarlig i Norges Fotballforbund og professor ved Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole.

Andersen har være lege for A-landslaget for herrer og har selv to seriemesterskap som spiller for Start i 1978 og 1980.

Thor Einar Andersen. Foto: Jan Petter Lynau

– Får alle lagene 4–6 uker til forberedelser med spesifikk fotballtrening og treningskamper, vil lagene stille på ganske like vilkår, mener Andersen.

– De fleste lagene i Europa har 4–8 uker pre-season. Det er i Norge vi har en unormalt lang oppkjøring, påpeker han.

Les også Stabæk-spiller om virussykdommen: – Jeg synes det er skummelt

Louise Rodgers Holte er mentaltrener i Sarpsborg 08. Hun er overbevist om at Bodø/Glimt får et konkurransefortrinn – også mentalt – ved å kunne være sammen, trene og spille treningskamper i Spania.

Den største mentale utfordringen for spillere som får treningsnekt handler om usikkerheten, mener hun.

– Lagene som ikke er i Bodø/Glimts situasjon må ta kontroll over de tingene de kan. Men selv om man skal være optimistisk og ta kontroll, så kan selvfølgelig usikkerheten ha en effekt, sier Holte.

Glimt-gutta lekte seg til storseier i Spania:

Onsdag ga kulturminister Abid Q. Raja (V) klarsignal for at toppfotballen kan gjenoppta treningskamper i midten av april – og starte serien i begynnelsen av mai. Gladmeldingen, som ble gitt med et forbehold om at smittesituasjonen tillater det, gir en forberedelsestid på omtrent tre uker.

Stabæk-kaptein Yaw Amankwah mener uansett det er en stor risiko å gå rett fra treningsnekt til treningskamper.

– Skal vi gå rett på kamper uten ordentlig oppfølging, er det en enorm risiko. Det er veldig vanskelig. Det er å be om trøbbel, spør du meg, med tanke på skader, restitusjon og prestasjon, sier han til NTB.

Thor Einar Andersen synes tre uker med oppkjøring høres for lite ut.

– En brå overgang i treningsmengde og treningstype, fra løping og styrke til å spille fotball, gir økt risiko for skader, både belastningsskader og akutte skader, sier han.

Foto: Fredrik Hagen

Bodø/Glimt vil – uansett om det blir tre, fire elle fem ukers normal oppkjøring i Norge – ha en fordel på tre områder, mener Andersen:

Fysisk: Det er en åpenbar fordel å ha spesifikk fotballtrening og treningskamper. Taktisk: Man får bedre tid til å spille inn laget og utvikle enkeltspillere i sine roller. Mentalt: Over tid er det tøft mentalt å ikke få gjort jobben sin, som er å trene fotball og spille kamper – det som gir glede. På klubbnivå er man vant til å treffes hver dag, noe som bidrar til kameratskap og sportslig utvikling.

Les også Sine og Hedevig (10) sendte brev til klubben: – Hvorfor trener ikke gutter og jenter sammen?

– En kort intensiv periode er ikke nok. Det holder å se til Manchester City og Manchester United, som var med i europacupsluttspill i fjor sommer og som trengte tid på å komme seg igjen. Jeg tror enkeltspillere hadde under én uke ferie, altså minimalt med tid til restitusjon og hvile. City var vel heller ikke i sin beste form før nærmere jul og det kan være noe av grunnen, sier han

I Sarpsborg 08, hvor det er treningsnekt, jobber spillerne med visualisering og videoanalyse, slik at de føler at de har litt banetid.

– Men det er uansett et hav fra det å være sammen, sier Louise Rodgers Holte.

Sportssjef i Sarpsborg 08 Thomas Berntsen og daglig leder i Stabæk Jon Tunold sier til Eurosport at det begynner å haste med å få i gang fellestreninger hvis det skal være serieåpning 2. mai.

Bodø/Glimt har fått kritikk for sin treningsleir i Spania, men Rosenborg-legenden Nils Arne Eggen tar Bodø/Glimt i forsvar i et intervju med Adresseavisen:

– Glimt gjør det på sin måte, og har, slik jeg forstår, vært grundige når det kommer til smittevern og kontakten med helsemyndighetene. De må få gjøre det på sin måte, akkurat som RBK gjør ting på sin måte, og som de andre lagene. De har hatt samme mulighet, alle sammen. Jeg mener klubbene først og fremst bør bruke energien på seg selv, sier Eggen.

Publisert Publisert: 26. mars 2021 09:30

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent