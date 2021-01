Frustrert Kasper Junker: – Glimt holder ikke hva de lover

Kasper Junker (26) har fått nok. Eliteseriens danske toppscorer er opprørt over at Bodø/Glimt ikke lar ham oppfylle drømmen om en overgang til Serie A.

STJERNESPISS: Kasper Junker ble toppscorer i Eliteserien forrige sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

VG kunne lørdag avsløre at den italienske klubben Crotone hadde lagt inn et offisielt bud på rundt 15 millioner kroner i et forsøk på å sikre seg mannen som banket inn 27 seriemål for gullvinner Bodø/Glimt forrige sesong.

Glimt-sjef Frode Thomassen svarte kontant at han mener det ikke er en «fornuftig og god pris på toppscoreren i Norge».

De siste dagene skal Crotone ha forbedret budet sitt ved å heve videresalgsklausulen til Glimt, men nordlendingene står fast på at de krever godt over 20 millioner kroner for å slippe målsniken.

Nå tar Junker selv bladet fra munnen. Han mener klubben bryter et løfte de ga ham da han signerte for dem i fjor.

– Avtalen var at jeg skulle komme til Bodø, få ut potensialet mitt, og så skulle jeg videre. De sa at «hvis du scorer 20 mål, så sender vi deg avsted». Jeg scoret 27 mål. Det var på grunn av den lovnaden at jeg syntes Glimt var interessant. Jeg skulle opp, levere, boom, så er det videre. Det har nærmest vært hele min motivasjon for å gjøre det så godt. Nå tenker jeg «for faen, hvordan motiverer jeg meg til neste sesong hvis det bare er tomme ord?», sier Junker til VG.

– Skuffet og frustrert

Junker er på plass i Bodø, men har svært lite lyst til å møte opp til første dag av sesongoppkjøringen den 1. februar. Da ønsker han å være Crotone-spiller. Sisteplassen i Serie A ønsker å hente dansken som førstevalg på spissplass.

– Jeg føler jeg har muligheten til å oppfylle en drøm om å prøve meg i en av verdens største ligaer, men klubben vil ikke engang forhandle. De holder ikke hva de lover. Det gjør meg både skuffet og frustrert. Det er ikke optimalt for meg og min motivasjon å bli frarøvet en slik økonomisk og fotballmessig mulighet. Noen ganger kan man være profesjonell nok til å legge det bak seg, men noen ganger klarer man ikke det. Jeg håper ikke vi trenger å komme dit, advarer 26-åringen.

Alderen hans er én av grunnene til at han, til tross for to år igjen av kontrakten med Glimt, ønsker seg bort umiddelbart.

– Jeg har ikke mange år igjen på toppen. Jeg vil ta steget til Crotone og deretter et nytt steg. Det kan jeg ikke hvis jeg ikke blir solgt nå. Jeg er i en alder der det skal være nå. Det var Glimt klar over da de kjøpte meg i fjor.

– Frode Thomassen mener 15 millioner ikke er godt nok. Hva mener du?

– Jeg skal ikke ta stilling til hva min pris er, men man er ikke verdt mer enn det en klubb er villig til å by. Hvis det er 15 eller 20 millioner kroner, kan ikke Glimt tro at de lever i en eventyrverden der de kan selge til prisene de vil. De er en liten klubb i Europa. De kan ikke bestemme hvor mye folk er verdt. Det er det de kjøpende klubbene som bestemmer. For meg høres 15 millioner kroner mye ut. Glimt kan firedoble investeringen de gjorde for et år siden. Hadde de fått spørsmål om det da de kjøpte meg, tror jeg de hadde solgt meg nå.

– Hvor grådig kan man være?

– Hvordan opplever du dialogen med Glimt nå?

– Jeg synes ikke dialogen er supergod. Jeg opplever at de prøver å gjemme seg. Det kommer aktuelle bud, men de prøver å gjemme seg til klubbene trekker seg tilbake eller vinduet stenger, sier Junker, som viser til Patrick Bergs uttalelser i VG om at han «tror ikke man skal bli uvenner med noen spillere eller låse dem til Glimt hvis det føles riktig for dem og budet er såpass bra at klubben er fornøyd»:

– Det er et sinnsykt viktig poeng. Det er ingen tvil om at hvis jeg frarøver en overgang til en klubb i en av verdens tre beste ligaer, eller noe som kan sikre meg økonomisk, og Glimt får over fire ganger det de kjøpte meg for, så er jeg ikke den gladeste mannen som møter opp 1. februar. Hvor grådig kan man være i dette markedet? Det ser ikke godt ut for en klubb som Glimt når man blir grådig. De må kjenne sin plass i næringskjeden.

Slik svarer Glimt

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt har blitt forelagt intervjuet med Junker. Han svarer slik på dansens uttalelser:

– En mulig overgang for Kasper vil måtte ha utgangspunkt i det jeg har sagt mange ganger, også i det offentlige rom: Kommer de riktige klubbene, og de riktige budene, så skal selvfølgelig klubben vurdere det.

– Vi har til dags dato aldri stoppet en overgang som var basert på et fornuftig og relevant bud. Vi har en svært troverdig og god historie hva gjelder salg av spillere fra Bodø/Glimt og til større ligaer, og ingen skal være i tvil om at vi er en klubb som realiserer spillernes drømmer. Det har vi alltid gjort, og skal selvfølgelig gjøre det i fremtiden, fortsetter Thomassen.

Han legger til:

– Det må imidlertid alltid være slik at enighet først etableres mellom klubbene, og at en eventuell ny klubb deretter forhandler med spillerne om personlige betingelser. Det er fortsatt mange dager igjen av overgangsvinduet, så vi får se hva som skjer i løpet av uken.

