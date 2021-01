Valnes falt fra Klæbo-duell i Falun: – Det er så irriterende

FALUN/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (24) viste at sprintegenskapene sitter før VM. Erik Valnes (24) falt fra en mulig kamp om seieren.

– Jeg fikk en fin posisjon i finalen. Det var litt kjipt at vi ikke fikk med oss Valnes og fikk en real spurt på slutten, men jeg må bare ta med meg seieren, sier Klæbo til VG.

Trønderen var som vanlig helt suveren på oppløpet, og vant foran Oskar Svensson og Håvard Solås Taugbøl.

Erik Valnes lå som nummer to på vei inn på oppløpet, men der falt han og ble sist i finalen.

– Det er så irriterende. Denne glemmer jeg ikke på en stund. Om jeg hadde vunnet eller ikke, vet jeg ikke. Det gidder jeg ikke å tenke på, sier Valnes til VG.

– Det er så unødvendig du får det. Det er jo ingen der. Det er bare meg selv, sukker Valnes.

Valnes falt også lørdag under fellesstarten, og fikk løpet ødelagt da.

Klæbo har mer på lager

Klæbo, som tok sin 38. verdenscupseier individuelt, advarer om at han har mer på lager.

– Kroppen kjennes veldig bra og jeg føler jeg er på riktig vei mot det som skal skje om noen uker. Med noen gode dager på hytta og god trening, tror jeg ting skal løsne skikkelig de neste ukene, sier Klæbo.

Aleksandr Bolsjunov, som falt og røyk ut i prologen, har vært kruttsterk i vinter, men Klæbo øyner muligheter mot russeren.

– Jeg tror det, hvis ikke blir det vanskelig å dra til Tyskland. Jeg må gjøre det jeg kan. Han hadde sikkert vært høyt oppe i dag, men han og skulle fått jobbet med farten Sergej Ustjugov satt opp, sier Klæbo.

– Barndomsdrøm

Taugbøl var meget fornøyd med pallplassen etter at han snek seg forbi Sergej Ustjugov på oppløpet. Nå er han klar på at han skal til VM og gå sprinten.

– Jeg regner med at det blir Tyskland-tur nå. Det er veldig stas. Det er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. Dette har jeg jobbet lenge før. Veldig artig, sier Taugbøl.

Taugbøl ble først disket i semifinalen etter et sporbytte som gjorde at finske Lauri Vuorinen falt, men da juryen studerte bildene på nytt så de at Taugbøl selv ble hindret av Johan Häggström.

Emil Iversen, som ble nummer syv, mener det var en perfekt generalprøve før VM.

– Jeg er ikke noe pigg. Det er litt lite snert. Jeg må komme meg hjem og trene, så skal det bli veldig bra. Jeg er litt sliten nå, sier Iversen.

Sivert Wiig ble utslått i kvartfinalen og følte at VM-billetten røk der:

– Det ser ikke så lyst ut med tanke på VM når jeg ryker tidlig her. Jeg hadde finale som mål. Det er veldig skuffende, sier Wiig til VG.

Pål Golberg røyk også i kvartfinalen. Uttaket kommer 3. februar.

VM-FORM: Johannes Høsflot Klæbo bekreftet sin posisjon som verdens beste sprinter da han vant i Falun søndag. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN