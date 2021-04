Hovland og Ventura i delt ledelse etter perfekt avslutning: – En god dag

Den norske duoen Viktor Hovland og Kristoffer Ventura imponerer stort i PGAs parturnering «Zurich Classic». Med birdie på siste hull er de fortsatt i ledelsen etter dag to.

PÅ HUGGET: Kristoffer Ventura har levert solid golf i Avondale, Louisiana. Foto: Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nordmennene lå i delt ledelse med 10 slag under par etter den første dagen i Louisiana, og henger fortsatt med i toppen etter halvspilt turnering.

De avslutter dagen på delt 1. plass sammen med Cameron Champ og Tony Finau – 13 slag under par totalt.

To slag lengre bak følger de sterke duoene Henrik Stenson/Justin Rose og Bubba Watson/Scottie Scheffler på delt 3. plass.

– Jeg syns vi gjorde en virkelig god jobb, sier Viktor Hovland til turneringen etter ferdigspilt runde.

– Vi fikk til birdie på et par vanskelig hull der ute. Det var en god dag, fortsetter han.

På spørsmål om hvorfor han ser så komfortabel ut på golfbanen til tross for at det er første gang han deltar i turneringen, svarer makker Kristoffer Ventura slik:

– Jeg spiller med Viktor og har det gøy. Vi får ikke sjansen til å gjøre dette veldig ofte. Jeg synes vi spiller godt, og på en bane vi begge liker, så det er bare en av de tingene der vi er komfortable med å spille der ute.

De norske golfstjernene åpnet runde to svakt med dobbel bogey på hull 16 – det syvende for dagen – da Venturas utslag landet i bunkersen og Hovlands neste slag gikk i vannet.

– Det var min feil, sier Ventura til «Zurich Classic», og forklarer leende at de skulle prøve å treffe fairwayen (et kortklippet område mellom utslag og green), men at han altså traff bunkersen i stedet.

– Jeg var ikke den beste lagkameraten.

Men duoen slo raskt tilbake. Med tre birdies på de påfølgende seks hullene var de tilbake i tetsjiktet. Og – som på torsdag – viste Ventura at han er i form med putteren.

Birdies på tredje siste og siste hull sørget for at de gikk av banen i delt ledelse.

På dag to av parturneringen slo de annet hvert slag på hvert hull. Det til forskjell fra torsdag, hvor de gjorde hvert sitt forsøk på hullene og det sterkeste resultatet ble tellende.

Lørdag vil de igjen få ett forsøk på hvert hull. Da er feltet slanket fra totalt 80 startende lag til de 33 beste fra de to første rundene.

Totalt er det like over 61 millioner norske kroner i premiepotten. Vinnerne av turneringen deler en utbetaling på 17,7 millioner kroner.

