Uniteds milliardkjøp får krass kritikk: – Har en stor jobb foran seg

Antony (22) ble hentet for milliardsum i sommer og skulle med det være Manchester Uniteds nye stjerneskudd. Nå får brasilianeren huden full av både eksperter og fans.

FÅR KRITIKK: Manchester Uniteds kantspiller Antony får krass kritikk i media om dagen.

22-åringen ble hentet fra Ajax i sommer for rundt 100 millioner euro (litt over én milliard norske kroner) – Uniteds nest dyreste kjøp i historien. Etter en drømmestart i debuten har brassen fått mye kritikk de siste ukene.

– Han vinner nesten aldri én-mot-én-dueller, og det får meg til å tenke «var det virkelig slik han var i Ajax?». Før han ble hentet så jeg videoklipp der han dominerte forsvarsspillere med ballen i bena.

Det uttalte Manchester United-legenden Rio Ferdinand etter søndagens bortetap mot Arsenal. Sky Sports-ekspert og tidligere United-spiller Gary Neville var også krass i kritikken mot brasilianeren.

– Jeg ønsker og forventer mer fra Antony, skal jeg være ærlig. Ettersom Jadon Sancho er ute med skade ville du trodd United hadde bedre alternativer, men det har de ikke. Antony har en stor jobb foran seg, men han er tross alt ny i England, sier Neville.

Antony har også fått kritikk blant annet for dette påfunnet:

På tirsdagens pressekonferanse før ligacup-semifinalen mot Nottingham Forest ble United-manager Erik ten Hag nødt til å svare på kritikken mot brasilianeren:

– Jeg ser absolutt rom for forbedring, og jeg vet han kan bedre. Flere har vært kritiske til at han ikke er direkte nok, men laget presterer bedre når han er på banen. Det er en bra ting, og noe å bygge videre på.

LABER STATISTIKK: Antonys mål- og skuddteft ser ut til å ha blitt med han fra Ajax, men lite annet.

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker tror det tar tid å tilpasse seg en storklubb som Manchester United.

– Når man signerer for United følger det gjerne med en god del press og forventninger. Vi må huske på at Antony kommer fra Ajax som er et velsmurt maskineri, mens United fortsatt er i en oppbyggingsfase», sier Alsaker til VG og legger til:

– I tillegg må vi skille mellom det å spille kantspiller i United, kontra Ajax. Premier League er tøffere enn den nederlandske ligaen, og det tar gjerne lengre tid å finne sin plass.

Til tross for kritikken, er Erik ten Hag helt overbevist om at brasilianeren er – og kommer til å være – en viktig brikke for laget.

– Han taper ikke kamper for oss, det er sikkert. De fleste kampene han starter for oss, vinner vi. Bare det sier noe om hvor viktig han er.

– Jeg vet at han forbedrer seg for hver dag som går. Han scoret i sine tre første kamper, i tillegg til at han scoret mot Everton og Charlton i cupen, så vi vet hva han kan. Han kommer til å bli enda bedre over tid, iallfall med hans repertoar og talent. Han har et godt bidrag i laget, sier Ten Hag.

I kveld tar Nottingham Forest mot Manchester United i Carabao Cup klokken 21:00. Kampen ser du på V sport1 eller Viaplay, den kan også følges i VG Live.