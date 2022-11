15-åring tidens yngste RBK-spiller – Jerv rykket ned

Sverre Nypan (15) ble tidenes yngste til å spille for Rosenborg da trønderne slo Jerv 4–2. Med det rykker sørlendingene ned til 1. divisjon.

Casper Tengstedt (nummer to fra høyre) scoret to mål for Rosenborg mot Jerv.

NTB

Rosenborg var aldri truet i jakten på tre viktige poeng som sikret medalje i Eliteserien. Casper Tengstedt (to), Victor Jensen og Stefano Vecchia scoret målene som sendte Jerv ned fra øverste nivå. Laget rykket opp foran årets sesong, men har slitt stort og bare tatt 19 poeng på 29 kamper. Mikael Ugland scoret begge målene for nedrykksklare sørlendinger søndag.

Med tapet ble skjebnen forseglet. Det skiller fire poeng opp til Sandefjord på kvalifiseringsplass med bare én kamp igjen av sesongen.

Sverre Nypan ble tidenes yngste RBK-spiller i seieren over Jerv.

– Både vi på siden og spillerne kunne sikkert gjort noe enda bedre. Vi har brukt for lang tid til å være på det nivået vi har vært siste måneden, hvor vi konkurrerer. Rosenborg er ikke på topp, men det verste var hjemme her mot Sandefjord og HamKam, kamper vi ga bort, sa Jerv-trener Arne Sandstø til Discovery.

– Det er veldig, veldig tungt. Jeg er likevel veldig stolt over at vi har motbevist så mange kritikere som sendte oss ned før seriestarten, sa lagkaptein Mathias Wichmann.

Yngste

Tengstedts mål var hans 14. og 15. for sesongen etter at han kom til Rosenborg fra danske Horsens i august. Det er et målsnitt på 1,15.

– Det er alltid deilig å kunne hjelpe laget, sa Tengstedt til Discovery.

Nypan fikk tillit i startoppstillingen som følge av Carlo Holses skade. Han ble dermed tidenes yngste til å spille for Rosenborg med sine 15 år og 10 måneder.

– Det var interessant, tøft og jævla artig. Jeg starter litt svakt og er nervøs, men det ble bedre i 2. omgang, sa Nypan, før Tengstedt la til:

– Det er imponerende. Det er vilt at han er 15 år og leverer en prestasjon som i dag, sa dansken.

Tidlig nettsus

Magnus Holte ble tidligere i sesongen tidenes yngste RBK-spiller i den norske toppdivisjonen, 16 år og 175 dager gammel. Søndag ble rekorden slått. Nypan var foran sesongen yngst av alle i Eliteserien.

– Du skal ikke se bort fra at han får debuten sin for A-laget denne sesongen. Han er en robust gutt, uredd og tør å spille fotball, sa RBK-trener Kjetil Rekdal til NTB i mai.

Rekdal var selv 16 år og 222 dager da han debuterte i toppserien for Molde i 1985.

Kampen var bare syv minutter gammel da Victor Jensen dro seg fri på kanten. Han slo deretter inn til landsmann Tengstedt, som fikk stå helt alene og tuppe inn ledermålet. 20 minutter senere fikk Jensen tid til å sikte og satte ballen flott nede i hjørnet, utakbart for Jerv-keeper Øystein Øvretveit.

Ti minutter ut i 2. omgang økte Vecchia ledelsen. Tengstedt slo et flott innlegg som svensken satte i mål på volley. Etter en drøy time mistet Iman Mafi ballen i forsvar, og Tengstedt lot seg ikke be to ganger da han rundet keeper og scoret.

Mikael Ugland reduserte to ganger med et kvarter igjen, men kampen var allerede avgjort.