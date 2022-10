Haaland usikker til Leicester-kampen

Manchester City-manager Pep Guardiola sier de vil finne ut i løpet av fredag ettermiddag om Erling Braut Haaland rekker lørdagens oppgjør mot Leicester.

USIKKER: Erling Braut Haaland er usikker inn mot lørdagens kamp mot Leicester.

– Han føler seg bedre, men vi skal trene i ettermiddag, så får vi vurdere det om et par timer. Vi får se hvordan han føler seg, så tar vi en avgjørelse, sier City-trener Pep Guardiola på en pressekonferanse fredag.

Den norske superspissen ble byttet ut i pausen under Champions League-oppgjøret mellom Manchester City og Borussia Dortmund tirsdag. Etter kampen har det sirkulerte en video i sosiale medier der man kan se en haltende Haaland angivelig på vei inn til en medisinsk undersøkelse.

– Det var tre årsaker: Først og fremst var han sliten. Den andre grunnen var at han har slitt med feber, mens det siste er at han fikk en smell i foten. Derfor kunne han ikke spille i annenomgang, forklarte City-trener Pep Guardiola på pressekonferansen etter Dortmund-kampen.

Manchester City gjester Leicester lørdag kl. 13.30, altså om under ett døgn. For Haalands del virker det å bli en kamp mot klokken for å rekke kampen. Hvis nordmannen ikke blir klar, vil argentinske Julian Alvarez (22) være den naturlige erstatteren, bekrefter Guardiola.

– Når Erling ikke er tilgjengelig, er Julian førstevalget. Spiller han 90 minutter hver kamp, kommer han til å score mål. Kanskje ikke som Erling, men han vil score, sier Guardiola om argentineren.

Guardiola mener en blind mann ville sett talentet til Haaland.

Leicester-manager Brendan Rodgers håper også at den norske Premier League-toppscoreren rekker morgendagens kamp.

– Jeg har fulgt ham siden han var ung, og du ønsker alltid å se de beste spillerne spille. Vi har sjansen til å se en verdensklassespiller vise frem sitt talent på vår hjemmebane, sier Rodgers.

Haaland står med 17 mål på 11 ligakamper. Med ett mål til vil han tangere Alfie Haalands 18 mål i Premier League. Det tok faren 181 kamper.

Scorer Haaland to mål, vil han ikke bare passere faren, men også slå Ole Gunnar Solskjærs norske målrekord fra 1996/97-sesongen. Ingen nordmann har nemlig scoret flere mål enn 18 mål i løpet av en sesong.