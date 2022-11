Kryptisk om Haaland: – Ikke på ferie

DUBLIN (VG) Mens det norske herrelandslaget lader opp i Irland, er Erling Braut Haaland (22) i Barcelona.

Torsdag spiller Norge privatlandskamp borte mot Irland. Erling Braut Haaland meldte forfall til den kampen forrige helg, og denne uken har den norske superstjernen blitt observert i Barcelona.

På onsdagens pressekonferanse i Dublin fikk landslagssjef Ståle Solbakken spørsmål fra NRK om Haaland hadde fått ferie.

– Han har ikke noen velfortjent ferie. Han hadde noe han skulle gjøre i Barcelona, som både vi og Manchester City er veldig enige om. Og så er planen at, hvis det fungerer, og alt går etter planen, så skal han dukke opp når vi ankommer fra Irland. Hvis hans del går etter planen, sier Solbakken til NRK.

Haaland har slitt med en ankelskade siden Champions League-kampen mot gamleklubben Borussia Dortmund 25. oktober.

Hva Haaland gjør i Barcelona, ville ikke Solbakken gå inn på.

– Det er noe som du må spørre han om. Jeg har ikke noe behov for å gå i detaljer om det. Hvis han vil svare på det er det opp til ham, sier landslagssjefen.

Mohamed «Moi» Elyounoussi var også på onsdagens pressekonferanse. Southampton-spilleren hadde ikke fått med seg med at Haaland befant seg på den spanske østkysten.

– Det har han sikkert behov for. Han har slitt med skade har jeg skjønt. Han er enten der på grunn av det, eller for å koble litt av. Vi håper og forventer at han er tilbake med oss til neste kamp, sier Elyounoussi og fortsetter:

– Hva han gjør før det bryr jeg meg ikke om, så lenge han kommer og leverer.

Mens Haaland er i Barcelona trente landslaget under skyfri himmel i Dublin på Aviva stadion.

Irske journalister var mest opptatt av Haaland, og rapporterte fra stadion at Norges største stjerne er ikke var til stede.

– Det er plass til 52.000 her. Synd Haaland ikke kommer, sa en stadionansatt under den norske treningen som pressen fikk se på i 20 minutter.

45.000 billetter er solgt til privatlandskampen torsdag kveld. Mange kjøpt for å se Haaland.

Søndag ettermiddag spiller Norge hjemme mot Finaland på Ullevaal Stadion.