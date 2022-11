Ti VM i Qatar siden 2015: – Skoleeksempler på sportsvasking

Qatar har arrangert et 30-talls internasjonale mesterskap på 2000-tallet. Fotball-VM er det tiende VM i landet bare siden 2015. Og Qatar bruker kjente sportsprofiler til å markedsføre seg.

«AMBASSADØRER»: David Beckham skal være ambassadør for Qatar-VM. Zinédine Zidane var ambassadør for Qatar i søknadsprosessen.

Qatar har fått det meste de har «pekt på», bortsett fra OL i 2020.

VGs opptelling viser at ørkenlandet de siste syv årene har hatt hele ti verdensmesterskap – og flere venter. I 2023 er det svømme-VM i Qatar.

– Deler av Qatars sportsengasjement er rene skoleeksempler på sportsvasking, for eksempel hvordan de knytter seg til stjerner som David Beckham og bruker disse som ambassadører som fremstiller landet i et godt lys, sier Charlotte Lysa, postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, og Qatar-ekspert.

– Qatars sportssatsinger fra tidlig 2000-tall er toppdrevet og elitefokusert, og i stor grad rettet mot et internasjonalt publikum blant annet gjennom å være vertskap for en lang rekke internasjonale sportsarrangementer, sier Charlotte Lysa – og fortsetter:

– Dette må sees i lys av Qatars utenrikspolitikk i samme tidsrom, og hvordan landet siden midten av 90-tallet har jobbet for å bli en relevant internasjonal aktør med brede og mange allianser, heller enn å lene seg på nabolandene i Golfens samarbeidsråd.

Ti VM siden 2015 2015: VM i håndball. 2015: Para-VM i friidrett. 2015: VM i boksing. 2016: VM i sykling. 2016: VM i hurtig- og lynsjakk. 2018: VM i rytmisk gymnastikk. 2019: VM i friidrett. 2019: Klubb-VM i fotball. 2020: Klubb-VM i fotball. 2022: VM i fotball.

Lysa sier menneskerettighetssituasjonen og den sterke kritikken omkring denne har fått stor oppmerksomhet først etter tildelingen av fotball-VM i 2010.

Professor Harry Arne Solberg ved NTNU Handelshøgskolen er ekspert på internasjonale idrettsarrangementer:

– Qatar var nok ikke forberedt på at vestlige medier skulle fokusere så mye på menneskerettigheter, tror han.

– Myndighetene har derfor innført en del reguleringer, noe som arbeidsgiverne ikke har vært begeistret for. Det har ikke blitt etablert noe kontrollapparat. Derfor har reguleringene begrenset effekt.

I VM I QATAR: Karsten Warholm.

Professor Solberg sier at fotball-VM har ført til et helt nytt fokus på Qatar:

– De arrangerte sykkel-VM, kjøpte VM-lag i håndball og arrangerte friidretts-VM uten at det ble så mye oppmerksomhet om arbeidsvilkårene for migrantarbeiderne. Nå har de kritiske blikkene kommet mot arbeidsvilkårene i Qatar. Det skyldes blant annet at migrantene har bygget åtte VM-arenaer. Samtidig viser det seg at mange av entreprenørene er vestlige selskaper.

– Er det riktig å si at Qatar fikk fotball-VM takket være korrupsjon?

– Det er i hvert meget sannsynlig at korrupsjon var i bildet. På lik linje med en del andre idrettsarrangementer. Korrupsjon er mer vanlig i den internasjonale idrettsverdenen enn i Qatar, som kommer ganske bra ut på Transparency Internationals korrupsjonsindeks.

– Og de har kjøpt landslag?

– Ja, men det har ikke skapt de store bruduljene. Som når de kjøpte seg et håndballandslag. En forklaring på det kan være forholdene i det internasjonale håndballforbundet, som er styrt av egyptiske Hassan Moustafa. Når for eksempel Tyskland kom med i VM – nettopp i Qatar – til tross for at de ikke var kvalifisert, i stedet for Australia, som var kvalifisert. Det skyldtes trolig at de er så interessante kommersielt sett.

Asim Kiyani, som er en av administratorene av en stor gruppe for norskpakistanere på Facebook og som har engasjert i Qatar-debatten, sier dette:

– Qatar har hyret inn toppfolk, og de har betalt godt, meget godt. Vi snakker om folk som har enorme nettverk og som har nådd middagshøyden og som nå ser at deres mulighet for å tjene store summer minsker dag for dag. Dette er folk som ikke har råd til å si nei til det som for dem fremstår som store summer og som ikke engang er lommerusk for Qatarene.

Sara Ude Hasle er en annen som har vært aktiv i Qatar-debatten. Hun er nestleder i Vestfold og Telemark Sosialistisk Ungdom. Hun sier dette om fotball-VM kontra alle de andre mesterskapene som Qatar har holdt:

– Fotball er verdens største idrett, og derfor tror jeg at boikott-debatten rundt fotball-VM er blitt såpass stor i forhold til de andre mesterskapene.

– Dette legitimerer selvfølgelig ikke det Qatar har gjort tidligere, og derfor er det ekstra viktig at vi med denne fotball-VM debatten setter fokus på alle de menneskerettighetsbruddene som Qatar, sammen med FIFA, har gjort, mener Sara Ude Hasle.