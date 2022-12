Venter nådeløse oppvaskmøter etter ny tysk VM-fiasko: – Abdiserte som en stor fotballnasjon

Jan Åge Fjørtoft varsler at Tyskland kommer til å måtte «restarte» etter nok et VM med stopp i gruppespillet. Særlig mangelen på en god nok spiss forundrer ham.

TIDLIG HJEM: For Kai Havertz og de andre tyske landslagsspillerne er ferdig i VM allerede i gruppespillet. Akkurat som i 2018.

– De må begynne på nytt, men det sa de også etter 2018 og det har ikke blitt noe bedre. De kommer til å ha en voldsom evaluering igjen med enormt mange som skal diskutere skammen. Debatten kommer til å være på grensen til usaklig, sier Jan Åge Fjørtoft, Viaplay-reporter og tidligere Eintracht Frankfurt-spiller, til VG.

Tyskland ble verdensmestere i 2014 og kom til EM-semifinale i 2016. Siden har det vært krise i tysk målestokk.

Etter 1–2-tap for Japan, 1–1 mot Spania og 4–2-seier mot Costa Rica røk Tyskland ut av VM-gruppespillet – akkurat som i VM 2018. Under EM i fjor sa det stopp i åttedelsfinalen.

– De abdiserte som en stor fotballnasjon, når de ryker ut for andre gang på rad. Det gjør noe med selvtilliten til hele nasjonen, mener Fjørtoft.

TYSKLAND-EKSPERT: Jan Åge Fjørtoft.

– Hva har skjedd siden 2014 og 2016?

– Samtidig som Tyskland hadde suksess da, har det ikke kommet nye, gode spillere når den generasjonen har blitt mette. Selv en så stor fotballnasjon sliter da. Det er helt merkverdig hvordan de ikke har klart å finne en ny spiss etter Miroslav Klose (la opp på landslaget i 2014), og de har hatt store problemer bakover. De har hatt problemer over hele linjen, svarer Fjørtoft.

I VM i Qatar var det Thomas Müller, Niclas Füllkrug og Kai Havertz som alle forsøkte seg som toppspiss for Tyskland.

Landslagstrener Hansi Flicks første mesterskap etter at han tok over for Joachim Löw ble en katastrofe. Nå øker presset inn mot EM på hjemmebane sommeren 2024.

– Flick er veldig godt likt i Tyskland, men også han blir det stilt spørsmål ved nå. Eter dette vil han få en del av skylden, sier Fjørtoft.

Han legger til at han spådde at Tyskland ville bli den «negative» overraskelsen i VM.

TØFF KVELD: Hansi Flicks første mesterskap med Tyskland ble neppe som han drømte om.

På tysk TV måtte Flick avvise tøffe spørsmål om spillerne jobbet hardt nok. Han fikk også spørsmål om han ønsker å fortsette.

– Fra min side, ja. Jeg trives med det. Vi har et godt lag og gode spillere som vil komme. Men det er ikke opp til meg, svarte Flick.

Tyskland har sluppet inn mål i alle de ti kampene de har spilt i VM 2018, EM 2020 og VM 2022 – totalt elleve baklengs.

– Vi har bare en forsvarsspiller med høy kvalitet i Antonio Rüdiger. De andre er alle bare Bundesliga-kvalitet, sier Bastian Schweinsteiger som ekspert på tyske ARD.

Selv spilte han 121 landskamper og var med på VM-triumfen i 2014.

– Hvis du ikke forsvarer deg godt, kommer du ikke videre, og du vil ikke kunne vinne, sier Schweinsteiger.

– Det er helt utrolig hvordan de slipper inn mål, istemmer Fjørtoft.

Tyskland-angriper Kai Havertz sier de siste 20 minuttene av Japan-kampen ødela alt. Tyskerne ledet 1-0, før gruppevinner Japan snudde til 2-1-seier.

– Det er åpenbart at vi ikke er et turneringslag, nå som vi har blitt slått ut to ganger på rad. Men vi har et bra lag, og et bra støtteapparat bak laget. Vi ga alt, men dessverre var det ikke nok, sier Havertz.