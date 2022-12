Kilde tok ny seier – norske unggutter sjokkerte: – Vanvittig kjøring

Aleksander Aamodt Kilde (30) var nok en gang best, men samtidig handlet mye om 21-åringene Atle Lie McGrath og Lucas Braathen i Beaver Creek: De to teknikkspesialistene verdenscupdebuterte i super-G med hvert sitt toppløp.

– Jeg kom i mål og kjente at det var fantastisk å «ta den hjem» og at det ble en ny spennende fight mellom meg og Odermatt. Så stilte jeg meg opp i mål og gledet meg til å skulle se på «smågutta», beskriver Aleksander Aamodt Kilde overfor VG om det som skjedde i Beaver Creek søndag ettermiddag.

Det ble nemlig en helt spesiell norsk dag.

Først sikret Kilde seieren – hans tredje på fire forsøk så langt i sesongen – men så, etter at alle de antatt beste hadde kjørt, og de svakest rangerte skulle få sin sjanse, skjedde det en aldri så liten norsk sensasjon.

Unggutta Lucas Braathen og Atle Lie McGrath skulle debutere i super-G.

De satser normalt på de tekniske øvelsene og deltok mest av alt bare for å skaffe seg verdenscuppoeng.

– Og så viser de frem bare helt vanvittig imponerende kjøring, sier Kilde.

De to 21-åringene så ut til å aldri ha gjort annet enn å kjøre super-G da de begge slo en rekke langt mer rutinerte og meritterte alpinister – og kjørte inn til femteplass (McGrath) og syvendeplass (Braathen).

På et tidspunkt var McGrath faktisk kun 13 hundredeler bak Kilde i løypa, og det så nesten ut til at han kunne ta en plass på pallen.

Både McGrath og Braathen så ut til å knapt tro sine egne øyne da de kikket opp på resultatlista.

– Det er så imponerende. Det viser hvilke kvaliteter de har, og hvordan de håndterer forskjellig press, roser Kilde, som sier at han absolutt ser for seg de to som allround-kjørere i fremtiden.

Kjetil Jansrud, som nå er blitt Viaplay-ekspert, sier han ikke ser grenser for de to stortalentene.

– Jeg tror ikke vi har tatt innover oss hvor rå de kan bli, sa han under studiosendingen.

Aksel Lund Svindal, som var gjest i Viaplay-studioet, er enig.

– De kommer til å skli inn i fartssirkuset akkurat som de gjorde i teknikk. Her har Aleks og Odermatt to konkurrenter om sammenlagtseieren etter hvert. For det her var helt rått, sa Svindal.

Det skal sies at Braathen og McGrath lenge har vært regnet som «de neste store», men da først og fremst i storslalåm og slalåm. Begge har allerede vunnet verdenscuprenn og vært på pallen flere ganger.

Men å også hevde seg i toppen i super-G, og det i debuten, er ikke akkurat noe man kan regne med, understreker han som er verdens beste akkurat nå.

– Men jeg vet hvilke kvaliteter de to har. Jeg er skikkelig stolt av å være i team Norge i dag, sier Kilde.

Lucas Braathen har verdenscupseiere i både storslalåm og slalåm, men søndagens super-G var hans første noensinne.

På spørsmål om hvordan stemningen har vært i laget etter rennet, svarer han enkelt:

– Euforisk!

Når det gjelder Kilde selv, har nordmannen åpnet sesongen knallsterkt med to seiere og én andreplass så langt.

Det er sveitseren Marco Odermatt han har hatt de tetteste kampene med, og det var han som henviste Kilde til den ene andreplassen tidligere i sesongen.

I alpinverdenen er det duellene mellom de to det handler om akkurat nå.

Kilde og Marco Odermatt har gjort det til en vane å dele seierspallen. Her fra lørdagens renn der canadiske James Crawford ble nummer tre.

Odermatt ledet da Kilde kjørte sitt renn søndag, men måtte se seg slått med 20 hundredeler da Kilde kom i mål. De endte nok en gang som nummer én og to. Alexis Pinturault tok tredjeplassen.

– Det ble en spennende kamp, og jeg tror nok det blir noen flere av dem fremover, sier Kilde med et smil.

Han innrømmer at dagens seier satt langt inne fordi forholdene var krevende.

– Jeg hadde tidlig start, så det var mørkt på grunn av lyset. Men jeg klarte å gjennomføre bra og følte meg helt på plass.

Seieren var nummer 16 i karrieren for Kilde, som nå nærmer seg Lasse Kjus. Han nådde 18 verdenscupseiere i sin karriere.