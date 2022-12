Demonstranter skapte kaos: - De burde finne andre måter enn å ødelegge skirenn

LILLEHAMMER (VG) Ut på den første runden stormet demonstranter ut i skiløypa på Lillehammer. Flere av løperne beskriver det hele som ubehagelig.

Med et banner «Stopp oljeletinga» satte en håndfull demonstranter seg ned i skisporet, samtidig som det også ble avfyrt gulgrønt bluss.

I en pressemelding sendt til blant annet VG kort tid etter klokka 13 tar bevegelsen «Stopp Oljeleitinga» på seg ansvaret for aksjonen. De ønsker stans i all oljeletingen på norsk sokkel på grunn av global oppvarming.

Skiløperne kom seg forbi demonstrantene ved å gå rundt dem, og funkjsonærer stormet til for å fjerne dem.

– Jeg tenkte at jeg håper ikke løpet til noen av våre løpere ble ødelagt, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG om demonstrantene.

Det gikk i hvert fall bra for flere av løperne hans. 20 kilometeren ble nemlig vunnet i spurten av verdenscupleder Pål Golberg, foran landsmennene Sjur Røthe og Martin Løwstrøm Nyenget.

– Arrangørene berget det bra. De samlet dem i midten, slik at vi kunne gå rundt dem. Først fikk vi se blusset. Jeg holdt pusten siden jeg ikke var så gira på å puste inn det. Da skjønte jeg at det var noe. Det var litt overraskende å se noe slik. Heldigvis holdt de fleste i feltet hodet kaldt, sier Løwstrøm Nyenget til VG.

SEIER: Pål Golberg vant søndagens verdenscuprenn på Lillehammer.

På den andre runden var ikke demonstrantene lengre å se i løypen og skiløperne passerte uten problemer.

Like etter halv to opplyste Norges Skiforbund til VGs journalist på Lillehammer at arrangementsansvarlig var i samtaler med politet.

Emil Iversen leverte en solid forestilling og ble nummer seks på Lillehammer etter uttaksbråket tidligere i uken. Trønderen er klar i sin tale når han får spørsmål om demonstrasjonen.

– Det var veldig dårlig demonstrert. De dekte jo bare halve løypa, så de ødela ikke for meg, hvert fall. Heldigvis kom jeg meg forbi, men litt ubehagelig er det, sier Iversen til VG.

– Jeg synes de burde finne andre måter enn å ødelegge skirenn, men det er vanskelig å stoppe dem. Det er en ihuga gjeng som vil ta vare på klima, og det er bra det, men jeg ville aldri gjort det samme.

– Du følte deg ikke truet på noe vis?

– Nei, men jeg tror ikke det var intensjonen deres heller. Hadde de flydd på meg skulle jeg gitt dem kamp. Jeg har tross alt slåss på samfunnshuset før, så jeg er ikke redd for min egen sikkerhet. Jeg passer på meg selv, sier Iversen med et glimt i øyet.

Demonstrasjonen på Lillehammer er ikke den første politiske markeringen denne sesongen.

– Du kan ikke skille idrett og politikk, sier Andrew Musgrave til NRK.

– Det var bare å gå rundt dem. Jeg vet ikke om å stoppe skirenn er den rette måten å demonstrere på, sier Calle Halfvarsson til samme kanal. Svensken måtte senere bryte løpet etter et fall.

Etter at demonstrantene ble tatt hånd om av funksjonærene, kom politiet raskt på plass. De håndterer situasjonen videre, forteller arrangementansvarlig i Skiforbundet, Terje Lund. Han forteller at de var forberedt på aksjoner.

– Det er ytringsfrihet i Norge og man har rett til å ytre seg, men om det går på sikkerheten løs, må politiet bistå. Heldigvis skjedde det ikke noe. Demonstrantene valgt å gjøre det i en bratt bakke, så dette påvirket ikke gjennomføringen av rennet, sier Lund til VG.

– Hvordan reagerte du da du så hva som skjedde?

– Vi har vært forberedt på at noe kunne skje etter det som skjedde på Beitostølen. Nå håper jeg de som vil få frem et budskap ikke gjør det på en måte som ødelegger for sikkerheten og helsen til de som går på ski.

Under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen markerte svenske Emil Johansson mot Norges Skiforbunds hovedsponsor Equinor som han anklager for «grønnvasking».

Se aksjonen i videoen under: