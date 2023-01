Haaland-erstatter gjør comeback: – En av de fineste historiene der ute

Borussia Dortmund-spiss Sébastien Haller (28) ble i juli diagnostisert med testikkelkreft. Søndag er han klar for comeback på den store scenen.

SPILLEKLAR: Sébastien Haller er med all sannsynlighet spilleklar mot FC Augsburg på søndag. Dette bildet er fra oktober.

Siden Erling Braut Haaland forlot Dortmund i sommer, har den tyske klubben hatt spisstrøbbel. Sébastien Haller ble hentet som erstatter i juli, etter en imponerende periode i Ajax. Dortmund håpet 28-åringen skulle erstatte målmaskinen fra Jæren.

Men 2022 skulle vise seg å bli et mareritt for Haller og Dortmund. Etter å ha følt seg uvel i sesongoppkjøringen med sin nye klubb, avslørte tester en ondartet svulst. Haller hadde fått testikkelkreft.

– Dette er den første store prøvelsen jeg har møtt. Noen mennesker starter livet slik. Jeg har vært heldig som fikk denne utfordringen senere i livet mitt, så jeg kan ikke klage, sier Haller i et intervju med den tyske avisen Bild.

Lørdag morgen publiserte han, sammen med Puma, et bilde på Instagram. Der viser han fram sine nye sko fra leverandøren der det står «F*ck cancer». «F*ck cancer».Mye brukt utsagn og motivasjon for å vise sin avsky for kreftsykdommen. På norsk: "F*en ta kreft"

Sébastien Hallers spesiallagde sko.

Det er ventet at spissen vil bruke skoene når han er tilbake i aksjon, noe som naturligvis både vil bety mye for Haller personlig, men også vil gi eksponering for kreftsaken.

På søndag tar gultrøyene mot Augsburg på Signal Iduna Park. Han kan dermed både gjøre comeback og få sin offisielle Dortmund-debut.

Likevel vil han ikke ta alle gledene på forskudd.

– Å delta i kampene er én ting, men å være nyttig for laget er noe annet, sier han i et intervju med britiske The Athletic.

Etter måneder med operasjoner og cellegiftbehandling, fikk spissen grønt lys av legene 2. januar 2023.

Bare noen dager senere scoret han hat trick på syv minutter og 32 sekunder i treningskampen mot Basel. På bare syv måneder er Sébastien Haller kreftfri – og målteften virker å være den samme.

AJAX-SUKSESS: Sébastien Haller hadde suksess i nederlandsk fotball.

Det er flere som er entusiastiske før Hallers retur til den store scenen. Tidligere fotballspiller- og Bundesliga-ekspert Jan Åge Fjørtoft sparer ikke på superlativene:

– Dette er en av de fineste fotballhistoriene der ute. Han er et fantastisk menneske, med en enorm mentalitet. Det er denne mentaliteten som har brakt han tilbake på fotballbanen, sier Fjørtoft til VG.

– Hans tilstedeværelse vil gi hele laget et løft og en optimisme. Jeg tror han vil gi en balanse i laget som ikke har vært til stede den første delen av sesongen.

Før han fikk kreftdiagnosen, kunne han vise imponerende tall fra Ajax. 21 mål på 31 kamper i nederlandske Eredivisie. Og for å ikke snakke om 11 mål på åtte kamper i Champions League. Blant annet fire mål i samme kamp, mot portugisiske Sporting Lisboa.

Tidligere Bundesliga kommentator, Eivind Bisgaard Sundet, er ikke i tvil om hva vi kan forvente.

– Jeg tror Haller blir ekstremt viktig for Dortmund. Han var enormt god da han spilte for Frankfurt, så vi vet at han scorer mål i Bundesliga. Jeg tror han kan utfordre om toppscorertittelen allerede i år, sier kommentatoren til VG.