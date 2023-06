Casper Ruud tapte French Open-finalen. Djokovic ble historisk.

PARIS (VG) (Novak Djokovic–Casper Ruud 7–6, 6–3, 7–5) Casper Ruud rystet Novak Djokovic i starten av finalen, men han var aldri helt i nærheten av å hindre den serbiske legenden fra en historisk triumf.

GOD START: Casper Ruud fikk en fabelaktig start på French Open-finalen, men tennislegenden Novak Djokovic ble for sterk. Her gratulerer Ruud motstanderen med seieren.

– Kanskje alle gode ting er tre for meg, sa Casper Ruud foran sin tredje Grand Slam-finale.

Han må nok heller satse på at med det fjerde skal det skje. For dette var Novak Djokovics dag. Nå er han størst. 36-åringen fra Serbia er eneste herretennisspilleren i verden med 23 Grand Slam-triumfer. Rafael Nadal har 22. Djokovic trengte to matchballer, så var det gjort.

Djokovic la seg ned på grusen, mens publikum reiste seg og ga ham et langt brøl og applaus. 36-åringen hoppet i glede foran fansen og egen lagboks hvor støtteapparatet satt. Han løp opp til familien og delte ut klemmer.

Så gråt han.

GLEDE: Novak Djokovic.

Casper Ruud fikk en enorm start på kampen foran et fullsatt Philippe-Chatrier med mange superstjerner fra både idretts- og filmverden som hadde kommet for å se finalen.

24-åringen startet med et blankt servegame, så brøt han serven til Djokovic. De 15.000 tilskuerne på fantastiske Philippe-Chatrier svarte med å gi Ruud massiv applaus. I boksen til Team Ruud satt trenerpappa Christian, mamma Lele, søstre, kjæresten Maria Galligani, managertante og resten av det sportlige støtteapparatet.

Ruud ledet 3–0 før Djokovic svarte med å ta eget servegame. Etter 30 minutter ledet Ruud 4–1. Så våknet serberen og brøt serven til Ruud og reduserte til 4–3 og 4–4.

Ruud sto for sin del av underholdningen og begeistret publikum til ellevill jubel ved å slå en lang ball mellom benene med ryggen mot nettet, og avsluttet den slik:

Men det var Djokovic som tok settet, serberen vant 7–1 i tirbreak. 1. sett var over etter en time og 23 minutter.

Ruud tapte finalen mot Nadal 6–3, 6–3, 6–0 i fjor, da tok Nadal ni strake game på slutten av kampen. Det var en åpenbart mye mer selvsikker Ruud, med et mye mer offensivt kroppsspråk, som sto i finalen i år. Selv om Djokovic suste av gårde og kjapt ledet 3–0 i 2. sett.

SUPERSTJERNE: Tom Brady er en av verdens aller største idrettsstjerner, han har nettopp pensjonert seg fra amerikansk fotball og var i Paris for å se tennis. Han satte sammen med kona til Novak Djokovic, Jelena.

Nordmannen hadde franske tilhengere på tribunen: «Allez Casper» kom innimellom. Og tilrop som «Ruuuuuuuuuuuu», franskmenn får ikke med seg d-en på slutten. Og 24-åringen fra Snarøya tok seg sammen og tok tre game.

VARMT: Det var veldig varmt da kampen startet i Paris litt over klokken 15, men gradene sank litt etter hver.

Ruud tangerte en Grand Slam-rekord: Casper Ruud tangerer rekorden på herresiden for flest Grand Slam singlefinaler uten seier. De fem andre med tre tap på tre finaler i karrieren er Frank Riseley, Storbritannia (1903-06), Frank Hunter, USA (1923-29), Harry Hopman, Australia (1930-32), Bunny Austin, Storbritannia (1932-38) og Eric Sturgess, Sør-Afrika (1947-51). Det skal legges til at tsjekkeren Ivan Lendl og briten Andy Murray sto med 0-4 etter fire finaler. Men begge klarte til slutt å hanke inn titler.

I 3. sett på stillingen 4–3 til Ruud kom til og med bølgen til Paris. Og den gikk runde på runde på runde, dommeren måtte pent be folk slutte.

Nadal brukte to timer og 18 minutter på å slå Ruud i fjor. Djokovic måtte ha over tre timer og 13 minutter på å slå Ruud. Djokovic tok 11 poeng på rad før matchballene.

Ruud var også i finalen i US Open i september i fjor. Da ble det tap mot Carlos Alcaraz.