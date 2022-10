Sterk norsk verdenscupåpning – Kristoffersen tok tredjeplassen i Sölden

Det norske teknikklaget i alpint fikk en råsterk start på sesongen. Best var Henrik Kristoffersen (28). Han kjørte seg opp flere plasser og endte til slutt som nummer tre.

IMPONERTE: Henrik Kristoffersen, her etter den første omgangen i Sölden søndag.

28-åringen fra Rælingen ble kun slått av storslalåmfenomenet Marco Odermatt fra Sveits og Zan Kranjec fra Slovenia.

Lucas Braathen var det største norske håpet etter den første omgangen. Da lå han som nummer to, men i den andre omgangen tapte han for mye i enkelte partier underveis og endte til slutt på den sure fjerdeplassen.

Rasmus Windingstad hadde en enorm finaleomgang der han kjørte seg opp fra en 12. til femteplass.

Dermed endte det med tre norske blant de fem beste i Sölden søndag formiddag.

Det var i det hele tatt en sterk norsk laginnsats i sesongåpningen i Østerrike.

Kun Fabian Wilkens Solheim måtte se finaleomgangen fra tilskuerplass – og foruten Braathen, Kristoffersen og Windingstad, kjørte Leif Kristian Nestvold-Haugen seg opp fra en 27. plass i den første omgangen og endte som nummer 14.

Atle Lie McGrath ble nummer 18, stortalentet Alexander Steen Olsen tok 19. plassen, mens Aleksander Aamodt Kilde kjørte ut i finaleomgangen.

