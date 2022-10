Braathen jakter seier i Sölden

Norge har hele syv mann klare for finaleomgangen under verdenscupåpningen i Sölden søndag. Spesielt tre nordmenn kan få en kjempestart på sesongen og jakter pallplass fra klokken 13.00.

JAKTER TRIUMF: Lucas Braathen, her avbildet etter førsteomgangen i Sölden søndag morgen.

Nærmest er Lucas Braathen. Han klokket seg inn til en andreplass etter den første omgangen og er bare 0,41 sekunder bak ledende Marco Odermatt fra Sveits.

I tillegg er både Henrik Kristoffersen og Atle Lie McGrath på skuddhold for pallplass i Østerrike.

VGs livedekning av andreomgangen fra verdenscupåpningen følger du like under her.

Siste innlegg Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send inn av Hans Christian Boge-Fredriksen DEL De norske plasseringene Norge hadde hele åtte mann på start i Sölden, og syv av disse kvalifiserte seg til andre omgang: 1. plass: Marco Odermatt - 59,88 2. plass: Lucas Braathen - +0,41 sekunder 6. plass: Henrik Kristoffersen - +0,95 7. plass: Atle Lie McGrath - +0,97 12. plass: Rasmus Windingstad - +1,48 17. plass: Alexander Steen Olsen - +1,80 22. plass: Aleksander Aamodt Kilde - +2,19 27. plass: Leif Kristian Nestvold-Haugen - +2,44 – Jeg er helt med på pallen. Alt er mulig, ett sekund i andreomgang… Jeg har gjort det før, sa Kristoffersen til TV 2 etter sin første omgang. Fabian Wilkens Solheim var den eneste nordmannen som ikke kom blant de 30 beste som får kjøre den andre omgangen. 26-åringen ble nummer 32.

av Hans Christian Boge-Fredriksen DEL Odermatt leder etter første omgang Forrige sesongs store alpinist Marco Odermatt, som både vant verdenscupen sammenlagt og storslalåmcupen, var helt overlegen i den første omgangen. Sveitseren leder med 41 hundredeler ned til Lucas Braathen på andreplass. – Det var bra, sa Braathen til TV 2, samtidig som han ikke var fornøyd med kjøringen i henget - der han var 34 hundredeler treigere enn Odermatt.

av Hans Christian Boge-Fredriksen DEL Velkommen Verdenscupsesongen i alpint er i gang! Etter at kvinnenes storslalåm i østerrikske Sölden ble avlyst grunnet dårlig vær lørdag, fikk herrene klarsignal under bedre forhold søndag. Den første omgangen ble kjørt klokken 10:00, og 13:00 venter andre omgang. Den sendes direkte på TV 2.