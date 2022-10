Ski-Birk klar for sesongstart: – Kjærlighet er ganske mye for meg

Birk Ruud (22) ble olympisk mester i Big Air for åtte måneder siden. Foran sesongpremieren i gulldisiplinen i Sveits fredag forteller ski-virtuosen at «kjærlighet» fortsatt er kjernen i hans jakt på nye og spektakulære triks.

GULLGUTT: Birk Ruud (22) vant OL-gull i Big Air for friskikjørere i Beijing 9. februar. Fredag går han løs på en ny sesong i Sveits, samme sted - Chur - som han ble nummer tre forrige sesong.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er en vanskelig tid med mye usikkerhet. Det er krig. Det kryr ikke av sponsorer selv om jeg har vunnet OL-gull, svarer friskikjøreren på spørsmål om i hvilken grad han har vært etterspurt etter sin suverene seier 9. februar.

– Men verdien min har økt bra etter OL. Interessen er større. Det er jeg glad for. Det er jo en stor fordel som idrettsutøver, å være etterspurt. Men det har ikke vært for mye, tilføyer Birk Ruud - også kjent fra TV-realityserien 71 grader nord.

Les også Ruud hylles etter OL-gull: – Trodde jeg var en liten snørrunge

Hans siste markedsavtale er rykende fersk. Birk Ruud er engasjert som såkalt ambassadør for ski- og alpinanleggeier SkiStar. Samme med sin svenske konkurrent og skikompis Jesper Tjäder skal han tilpasse anleggenes tilbud for snowboard- og friskikjørere.

– Jeg skal utvikle «parkene» så godt som mulig. Det er et stort ansvar med tanke på at jeg har en finger med i spillet. Hvis parkene vil bli merket med «Designed by Birk Ruud», er det klart jeg ønsker å levere et fantastisk produkt. Jeg må legge kjærlighet i det også, sier Birk Ruud.

Det gjør han med referanse til et foredrag han sammen med landslagstrener Herman Valø Orheim og idrettspsykologi-professor Anne Marte Pensgaard holdt foran et fullsatt auditorium holdt under Olympiatoppens coaching- og treningsseminar i juni.

Da sa Birk Ruud at «kjærlighet» var nøkkelen til hans fruktbare samarbeid med med Orheim og Pensgaard, og alle hans fremganger.

– For meg er kjærlighet ganske mye. Det er noe som betyr noe for deg. Kjærlighet er det som holder oss sammen, som for kone og mann i et parforhold. Jeg vil påstå at det er et bra ord, sier han konfrontert med uttalelsen som skapte oppsikt den gangen og hvorvidt det fortsatt er en drivkraft for ham.

Birk Ruud avsluttet forrige sesong med å vinne verdenscupen sammenlagt. Han og de andre internasjonale friskistjernene starter konkurranse- og VM-sesongen 2022/23 med Big Air i sveitsiske Chur fredag. Snowboarderne gjør det samme lørdag.

Les også Lokker med finnerlønn for sponsortips

– Jeg gleder meg absolutt til å begynne årets sesong. Muligheten for å matche meg med resten av eliten er alltid spennende. Jeg er spent på å se om jeg har det som skal til. Om jeg er blitt bedre på det jeg allerede kan, eventuelt om jeg kan få til nye triks. Og hva som slår an hos dommerne, sier han.

Han sier at tiden etter OL for ham er historie.

En ny sesong, det er der han har fokus. Han vil kose seg og stå på ski. På spørsmål om hvordan har fordøyd OL, svarer han «som alt annet» - med tid. Han har holdt på med ting han trives med, familie, trening og ferie (hvor i opptatt en del trening).

Han har prøvd snowboard.

– Hvorfor?

– Fordi det er morsomt. Jeg hadde ikke giddet hvis det ikke var morsomt. Jeg er alltid keen på å bli så god som mulig. I alt, fra sjakk til ski. What ever. Jeg ønsker å bli god på snowboard, men er langt unna god, svarer han.

– Kan du komme til å konkurrere i snowboard?

– Ja, hvis jeg får det til, kan det hende jeg prøver meg neste år for å se. Men det vil alltid være skiene som kommer først, svarer han.