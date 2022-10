Hege Riise reagerer på sjokkrapport: – Ekstremt trist lesning

BISLETT (VG) Det norske kvinnelandslaget er sjokkert etter den rystende granskingsrapporten om seksuell trakassering i toppfotballen i USA.

Mandag kom rapporten som avslørte omfattende og systematisk seksuell trakassering og misbruk av kvinnelige spillere i den amerikanske ligaen National Women’s Soccer League, publisert av New York Times.

Landslagssjef Hege Riise har selv en fortid som spiller og trener i USA. Hun spilte for Carolina Courage i den amerikanske toppdivisjonen fra 2001 til 2003, og fra 2009 til 2011 var hun assistent på USAs kvinnelandslag.

VG møter henne på Bislett Stadion tirsdag i forbindelse med landslagets pressetreff før landskampen mot Brasil fredag.

– Jeg synes det er ekstremt trist lesning, og det virker som om det har gått over tid. Det ble rulla opp litt for en stund tilbake, med noen trenere som måtte gå av den grunn. Men det kom aldri noe stor sak ut av det, sier Riise til VG.

– Det er sjokkerende lesning, og så ser jeg samtidig at forbundet nå er veldig med på tiltak som skal bedre det. Det er et «must», og så må vi alle stå opp mot sånne ting, for det kan vi ikke ha, legger hun til.

Riise forteller at hun ikke har hatt lignende opplevelser selv fra sin fotballtid i USA.

– Jeg opplevde aldri det, så man blir litt sjokkert over det som har stått og det jeg har lest

Også landslagsstopper og nåværende Brann-spiller Guro Bergsvand har spilt i USA, da hun var i collegelaget UC Berkeley fra 2014 til 2017.

– Nå har jeg bare sett overskriftene, men det er selvfølgelig tragisk. Det er ikke så mye mer å si om det hvis det stemmer, selvfølgelig, forteller midtstopperen til VG.

– Jeg spilte bare på college, så vi hadde ikke så mye kontakt med profflagene. Men man hører jo om sånne ting. Det er et stort land, og jeg skal ikke si at det er vanlig. Men man har jo selvfølgelig hørt om lignende ting før, beklageligvis, legger hun til.

Hun forteller at trenere med mye makt i USA.

– Jeg kan ikke uttale meg om det profesjonelle systemet i USA, men det er et veldig hierarkisk system. Treneren sitter veldig på toppen og har veldig mye makt. Sånn er det på collage også, og den maktbalansen er uheldigvis ikke alltid like lett for noen å kontrollere, sier Bergsvand.