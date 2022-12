Ronaldos landslagsfremtid: – En trener trenger ikke å bestemme det nå

Drømmen om VM-tittel forsvant i Qatar-natten mens Cristiano Ronaldo (37) gikk gråtende ut i spillertunnelen. Og kanskje var det hans siste innsats på de største scenene fra ikonet?

KNUST: Cristiano Ronaldo tok til tårene etter VM-tapet mot Marokko.

For etter Portugals kvartfinaletap for Marokko kan det ha vært slutten for landslagskarrieren mannen med rekordmange 186 landskamper. Norges U18/19-landslagstrener og portugiser Luis Pimenta er usikker på om det blir flere.

– Neste store turnering blir EM 2024. Det er en turnering de vant i 2016. Hadde neste store mesterskap vært et VM, et trofé han ikke har vunnet, kunne ting sett annerledes ut, sier Pimenta til VG.

Ronaldo har tidligere sagt at han vil spille for Portugal i 2024. Men de siste ukene har ting endret seg for 37-åringen og det er spørsmålet er om han vil vise seg frem i de største ligaene, Champions League eller internasjonale mesterskap igjen – slik han har gjort siden 2003 i sin fenomenale karriere.



* Fullt navn: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro * Født: 5. februar 1985 (37 år) * Nasjonalitet: Portugisisk * Posisjon: Spiss * Klubb: Manchester United (siden august 2021) * Tidligere klubber: Sporting Lisboa (2002-03), Manchester United (2003-09), Real Madrid (2009-18), Juventus (2018-21), Manchester United (2021–22) * Utvalgte meritter, Manchester United: Tre Premier League-titler (2006/07, 2007/08, 2008/09), Champions League (2007/08), klubb-VM (2008), FA-cup (2003/04), to ligacuptitler (2005/06, 2008/09) * Real Madrid: To La Liga-titler (2011/12, 2016/17), fire Champions League-trofeer (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18), to cuptitler (2010/11, 2013/14) * Juventus: To Serie A-titler (2018/19, 2019/20), cupen (2020/21) * Vinner av Ballon d'Or (Gullballen) i 2008, 2013, 2014, 2016 og 2017 * Vant EM med Portugal (2016). * På landslaget har han spilt 196 kamper og scoret 117 mål.

Ronaldo er klubbløs etter at han og Manchester United brøt avtalen i starten av VM, etter mye støy i høst. Dermed er han fri til å gå til ny klubb. Eksperter har gitt uttrykk for at de er usikre på om noen av de aller beste klubbene i Europa ønsker Ronaldo. Den spanske avisen Marca har skrevet at Ronaldo skal være klar for Al-Nassr fra Saudi-Arabia, men det benektet Ronaldo selv denne uken.

Et annet spørsmål er om trener Fernando Santos, som har kontrakt til 2024, ønsker han med videre for Portugal. Det har vært et turbulent mesterskap når det kommer til Ronaldos rolle i laget. De siste to kampene ble han benket, og etter Marokko-kampen kritiserte kjæresten Georgina Rodriguez trener Santos offentlig.

– Det er en avgjørelse man ikke trenger å ta før inn mot neste mesterskap. En trener trenger ikke å bestemme seg for det nå, mener Pimenta – som holder døren åpen.

– Pepe hadde fantastiske prestasjoner dette mesterskapet som 39-åring. Ronaldo er to år yngre. Det sier noe.

Gabrielle Marcotti, anerkjent fotballskribent for ESPN, kaller 2022 for et «annus horribilis» «annus horribilis»latinsk uttrykk for et grusomt år for Ronaldo, men er sikker på at vi vil se Ronaldo igjen på klubbnivå og kanskje med Portugal. Stjernen gråt på vei inn i garderoben.

«Han gikk for å tenke på hva som kunne vært om han hadde startet kampen. Han tenker nok på hvor mye lenger han ønsker å ha dette spillet som livet hans - siden alle som ikke bor under en stein, vet at han er uten klubb og fri til å gå hvor han vil», skriver Marcotti.

«Det er over. Selv ikke den mest optimistiske tilskueren forventer at Cristiano Ronaldo skal spille i sitt sjette verdensmesterskap sommeren 2026», skriver Marca-skribent Rubén Jiménez på spalteplass.

«Cristiano vil trekke seg tilbake med en misunnelsesverdig liste over utmerkelser, med rekorder som vil være vanskelige for fremtidige generasjoner å matche. Med en EM-tittel, men uten det gylne trofeet som alle ærer og lengter etter»

Tidligere lagkamerat fra Juventus, Merih Demiral, kunngjorde også sin støtte på Twitter lørdag kveld:

Støtten fra lagkamerater og familie er én ting, men også Luis Pimenta mener det er grunn til å verdsette Ronaldo fra et trenerperspektiv.

– Både Ronaldo og Pepe er spillere som har gitt mye til landslaget, særlig til de yngre. Er man trener, så setter man veldig stor pris på det. Rui Patrício er jo reservekeeper nå, etter at han var en av Portugals beste i tidligere mesterskap.

Ettermælet til «CR7» kommer uansett aldri til å svinne hen i hjemlandet.

– Ronaldo er den største idrettsmannen vi har hatt i Portugal noensinne. Han har gitt mye til portugisisk fotball. For laget og mange rundt ville det vært fantastisk å se han løfte det trofeet. Det er tøft og vanskelig å svelge. Men han har vunnet så mye og gitt så mye til landet uansett, det vil aldri bli glemt.