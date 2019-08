Etter tolv års ventetid kan Rosenborg drømme om Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo til Lerkendal igjen. Men da må dette laget slås først.

ROSENBORG - MARIBOR 3–1 (6–2 sammenlagt)

Linfield. Check. BATE Borisov. Check. Maribor. Check.

Nå venter Dinamo Zagreb i den fjerde og avgjørende kvalifiseringskampen til høstens Champions League-gruppespill. Det kroatiske laget spilte 1–1 hjemme mot Ferencvaros i tredje runde, men i tirsdagens motsatte oppgjør i Ungarn vant Dinamo Zagreb imponerende 4–0.

RBK har ikke vært i Champions League-playoff siden 2010, da FC København ble for sterke etter 2–2 og tap på bortemålsregelen.

Rosenborg har aldri før avansert tre ganger i en kvalik til Champions League, men høsten 2018 ble veien for de nest beste lagene i Europa lengre enn før.

Med litt flyt i sommerens trekninger er det derimot fullt mulig å tro og håpe at RBK kan tre inn i gruppespillet de ikke har vært i siden de knuste Valencia 4–0 over to kamper høsten 2007.

Gruppespillet har laget vært i elleve ganger tidligere. Og det har gitt flere gode minner og store fotballopplevelser.

Når Rosenborg gruppespillet i Champions League, kan de møte lag som Barcelona, Juventus og Liverpool i Trondheim.

Men først må altså Dinamo Zagreb slås.

Sterk gullrekke

De kroatiske seriemesterne kom inn i kvalikrunde to, knuste FC Saburtalo Tbilisi fra Georgia og slo akkurat ut ungarske Ferencvaros i jakten på plass i play-offen.

Hovedstadsklubben deler hjemmebane med det kroatiske landsllaget som nådde VM-finalen i 2018: 35.000-seteren Stadion Maksimir.

Tibor Illyes / TT NYHETSBYRÅN

Klubben har vunnet serien i 13 av de siste 14 sesongene siden gullrekka for alvor begynte i 2005–06. Etter elleve strake seriegull ble det andreplass bak Rijeka våren 2017.

Ingen av de 13 spillerne som spilte VM-finale for Kroatia spiller mot RBK, men hele åtte av dem har vært innom Dinamo Zagreb på tur ut til større klubber. Halvparten av disse startet sin seniorkarriere eller ungdomskarriere i Dinamo.

Blant annet gullballvinner Luka Modric, som kom til Dinamo som 17-åring, fra Zadar i 2002.

Ole Martin Wold / NTB scanpix

Har møtt norske lag flere ganger

Dinamo Zagreb er kanskje aller mest beryktet på tribunen, der supporterne «Bad Blue Boys» er kjent for å lage et ordentlig leven.

Det gjorde de også i 2007, 2015 og 2017 da de sist var på norgesturné. I 2007 dro de til Bergen i gruppespillet og tapte 2–1 mot seriemesterne til Mons Ivar Mjelde.

Bedre gikk det for Dinamo i den andre og nest-siste kvalikrunden til Champions League i 2015. Etter 1–1 hjemme mot Molde dro laget til Romsdal og spilte 3–3 i en vanvittig kaoskamp med to straffemiss for Molde. Det sendte kroatene videre på bortemålsregelen.

Etter å ha beseiret albanske Skënderbeu ble det for øvrig gruppespill samme høst. Der fikk de en kjempestart med 2–1-seier over Arsenal, før det ble fem tap og exit i gruppe med London-klubben, Bayern München og Olympiakos.

ANTONIO BRONIC / Reuters

Også høsten etter ble det kvalifikasjon til det gjeveste selskap. Høsten 2016 ble foreløpig siste visitt for Dinamo, som tapte alle kampene sine mot Lyon, Sevilla og Juventus - uten å score et eneste mål.

I 2017 slo de også ut Odd i kvalifiseringen til Europa Leauge med 4–1 sammenlagt..

Forrige sesong vant Dinamo Zagreb sin gruppe i Europa League foran Fenerbahce, Spartak Trnava og Anderlecht. De slo deretter ut tsjekkiske Viktoria Plzen, før de røk ut for Benfica i åttedelsfinalen.

Playoff-kampene spilles 20./21. og 27./28. august. Rosenborg åpner borte mot Dinamo Zagreb i neste uke.