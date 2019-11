Norsk løpedronning ble hyllet 30 år etter bragden: – Jeg var aldri særlig velkommen her

Ingrid Kristiansen følte seg beæret da hun endelig ble innlemmet i det gode selskap. I mange år ble hun holdt utenfor.

Ingrid Kristiansen i New York i disse dager. Nå føler hun seg velkommen. Privat

Ingrid Kristiansen er kommet i Hall of Fame, som New York Road Runners (NYRR) står bak. Det skjedde i forbindelse med New York City Marathon sist helg, 30 år etter at hun vant løpet etter å ha kommet inn bakveien.

– Jeg hadde egentlig lurt på når jeg skulle komme dit og få den påskjønnelsen, men jeg har aldri vært særlig velkommen her i New York. Derfor ble jeg overrasket da det virkelig skjedde.

Hun innrømmer at det er sårt å tenke på at hun nesten aldri ble invitert til dette populære løpet, som Grete Waitz vant ni ganger.

– Da jeg var på mitt aller beste, fikk jeg invitasjoner fra arrangører over hele verden, men ikke fra New York.

Vanskelig å forstå hvorfor

Hun trodde at arrangørene var interessert i den aller beste, men det var med unntak av nettopp New York.

I Chicago derimot, og i Boston, var hun attraktiv for arrangøren, og hun vant begge steder. Det samme gjorde hun flere ganger i London.

Kristiansen innrømmer at det har vært sårt at hun ikke fikk delta så mange ganger som hun ville i New York.

– Jeg forstår ikke hvorfor, sier hun.

En imponerende liste

I de fleste årene på 1980-tallet var hun stor. Verdensrekorden på 2.21,06, som ble satt i London i 1985, sto i 13 år. Verdensrekorden på 10.000 meter, som ble satt i 1986, sto i 16 år.

I en periode hadde hun verdensrekordene både på 5000 meter, 10.000 meter og maraton. Hun er den eneste i verden som har klart det.

Maraton var hun virkelig en ener i, og da hun likevel i 1989 fikk løpe i verdensmetropolen i USA, året etter at Grete Waitz vant der siste gang, endte det med seier til trønderen på tiden 2.25,30.

– Jeg hadde som mål at jeg det året skulle vinne både i Boston og New York, og det klarte jeg. Min sponsor, John Hancock, hjalp meg inn bakveien.

Den store sponsoren kunne sette et visst press på arrangøren.

Kristiansen løp mange maratonløp i karrieren, og hennes bestetid på 2 timer og 21 minutter er fortsatt det beste en norsk kvinnelig løper har levert på distansen 42 km og 195 meter.

Fakta Ingrid Kristiansen Født: 21. mars 1956 Sivilstand: Gift, tre barn Klubber: Sportsklubben Freidig, IL Skjalg og BUL Meritter: Ble verdensmester på 10.000 meter i 1987, og satte i løpet av karrieren fem verdensrekorder på bane. EM-gull og bronse. 8 VM-medaljer, av dem fire gull. Kongepokal i 1985 og 1986. Fikk 24 titler i friidrett, og 8 i langrenn (stafett). Deltok i ski-VM i 1978 på 5 km og ble nummer 21.

Kristiansen er New York Marathons «Hall of Fame». Privat

Ble verdens beste

I starten av karrieren fikk Kristiansen innbydelser til løpet der Waitz senere ble dronning. Det skjedde blant annet i 1978, da Waitz vant første gang. Da kunne hun ikke BUL-løperen dra. Året etter hadde hun brukket foten og løp bare over broen. I 1983 var hun gravid. Fra 1984 frem til 1988 kom det ingen invitasjoner, men i 1988 ble hun nummer tre. Året etter ble det seier.

Kristiansen var en periode verdens beste maratonløper.

– Hun hadde høy status internasjonalt og ble kåret til verdens beste kvinnelige friidrettsutøver to ganger, sier hennes daværende trener Johann Kaggestad.

Han forstår Kristiansen godt, men vil ikke spekulere i om uteblivelsen av invitasjon skyldes at Grete Waitz hadde slik høy status nettopp i New York.

Fakta Noen karrierehøydepunkter 1984: London 2.24,26 1985: London 2.21,06 1986: Boston, 2.24,55 1986: Chicago 2.27,08 1987: London 2.22,48 1989: Boston 2.24,33 1989: New York City 2.25,30

Ingrid Kristiansen kan juble for seier i New York Marathon i 1988. Adam Stoltman / AP

Ble minneverdig

Uansett er Kristiansen fornøyd med at hun ikke er glemt. Hun forstår at sammenlignet med dagens stjerner, har hun gått ut på dato.

– De er nye folk i ledelsen i NYRR og de har ikke med seg den gamle historien. Jeg ble overrasket da jeg ble invitert. Det var en ære å komme hit og møte de som nå er i styre og stell i NY Road Runners.

Hun traff igjen en gammel konkurrent, Joan Benoit, og flere tidligere storløpere.

– Det ble mye mimring.

PS: Disse fire løperne ble æret med Hall of Fame i 2019. Marílson Gomes dos Santos, Meb Keflezighi, Ingrid Kristiansen og Mary Wittenberg.