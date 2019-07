Kvinnelige beachhåndballspillere må bruke bikini under EM i Polen. Håndballforbundet ønsker å endre reglene.

Både kvinner og menn spiller for tiden EM i beachhåndball i den polske landsbyen Stare Jablonki. Mens herrene spiller i shorts og singlet, må kvinnene spille i bikini.

Slik har det alltid vært i beachhåndball, men det skaper fortsatt reaksjoner.

– Jeg trodde vi hadde kommet lenger i 2019. Jeg synes det er skikkelig teit. Det er sikkert godt voksne menn som har bestemt dette, og tenkte det må være litt fint å se på også, sier Kristin Gulbraar, som selv har en 13 år gammel datter som spiller håndball.

Gulbraar og flere andre reagerte da håndballforbundet nylig la ut et samlet lagbilde av kvinnene og herrene på sin Facebook-side.

– Guttene står i et antrekk som minner om basketball, mens damene er i bikinier der halve rumpa henger ut, sier Gulbraar.

«Er det mulig!!!! Skjerpings»

Hun støttes av Jannicke Birkevold. Hun mener bildet er umusikalsk og ikke i takt med verdiene og samfunnet vi har i dag.

– Vi er ikke vant til å se sånne bilder lenger. Det var sånn det var på 60-tallet, sier Birkevold.

Dette er noen av de andre reaksjonene som kom på bildet på Facebook:

«Utrolig at jentene må kle seg sånn. Har noen spurt om det er greit for dem ... Jeg gremmes»

"Et uforståelig bilde i 2019. Tonedøvt!!"

"Er det mulig!!! Skjerpings"

Uros Hocevar / Kolektiff / EHF

– Kjemper for endring

I det internasjonale håndballforbundets regler for beachhåndball står dette om uniform:

«Mannlige utøvere må bruke shortsen som vist på bildet. Hvis shortsen ikke er for løs, kan den være lenger, men den må være ti centimeter over kneskålen.»

«Kvinnelige spillere må bruke bikinitruse som stemmer med det som er vist på bildet. Den skal være stram og gå i en vinkel oppover mot toppen av foten. Vidden kan være maks ti centimeter.»

– Norges Håndballforbund (NHF) har lenge kjempet for å endre bekledningsreglene i beachhåndball, og det Europeiske Håndballforbundet (EHF) samlet seg også om en endring tidligere i år, sier leder av EHFs beachhåndballkommisjon, Ole R. Jørstad.

Skjermdump beachhåndballregler fra IHF.

Forslaget ble stoppet

Forslaget om endring i bekledning fra EHF ble imidlertid stoppet av det Internasjonale Håndballforbundet (IHF), som vedtar alle regler i håndball og beachhåndball.

– De argumenterer med at det jobbes for å få denne grenen inn i OL-systemet, og at de derfor ikke vil innføre endringer ved utstyrsreglementet akkurat nå, sier Jørstad.

Men selv om det ikke er regler for bekledning i beachhåndball i Norge, må det norske landslaget overholde reglene som er satt av IHF når de nå spiller EM i Polen.

– Vår holdning er uansett akkurat den samme som den har vært i flere år. Vi kommer til å jobbe videre for å endre reglene slik at større plagg kan bli tillatt, sier leder for medier og kommunikasjon i NHF, Lars Kvam.

IHF har ikke svart på våre henvendelser onsdag.

Uros Hocevar / Kolektiff / EHF

– Ikke langt fra å være naken

Martine Welfler har spilt på landslaget i beachhåndball i syv år, og har blant annet to VM-bronser og et EM-gull med laget.

– Jeg har spilt med det i syv år, så jeg er blitt vant til det. Men det er jo ikke langt fra å være naken, så hadde jeg fått velge selv hadde jeg nok valgt en shorts eller noe, sier hun.

De støtter at Håndballforbundet vil endre regelverket, men har avfunnet seg med at det er slik for øyeblikket.

– Men vi er lei av at det er så stort fokus på bekledningen vår i media og ikke på idretten, sier Welfler, halvannen time før dagens tredje kamp.

Tidligere i dag vant laget mot Tyrkia, mens det ble et knepent tap mot Nederland i ettermiddag. Dagens siste kamp mot Portugal endte 2–0 til Norge, etter at de vant 22–16 i første omgang og 14–10 i andre omgang.

– Har et samfunnsansvar

I denne kampen spilte de norske kvinnene i heldekkende svarte drakter på grunn av temperatur, regn og vind. Mens det portugisiske laget stilte i bikiniene, fikk de norske kvinnene tillatelse fra kampdelegaten til å stille med noe varmere bekledning, opplyser Jørstad.

Ole R. Jørstad.

Noen kommenterte at det er likt i volleyball under NHFs innlegg på Facebook, men det stemmer ikke. Det Internasjonale Volleyballforbundet endret reglene for bekledning i 2012.

Nå kan volleyballspillere velge i mange forskjellige drakter, blant annet shorts som går maks tre centimeter over kneet og topp med eller uten ermer.

Jannicke Birkevold forventer at håndballen også tar ansvar for å vise sine verdier.

– De har et samfunnsansvar utover seg selv. Det handler ikke bare om idretten, man kan se det i et større bilde også.