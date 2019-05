Kritikken hagler mot Manchester United etter at jumbolaget Huddersfield satte en stopper for drømmen om Champions League.

Huddersfield-Manchester United 1–1

De store nedturene har stått i kø etter at Solskjær signerte kontrakten som binder ham til Old Trafford de tre neste sesongene.

Det var imidlertid få som trodde at en av de aller tyngste dagene i United-uniform skulle komme i Huddersfield. Til det skulle hjemmelaget rett og slett være for altfor dårlig. Mange mener Huddersfield er et av de aller dårligste lagene som noen gang har spilt i Premier League.

I sin siste hjemmekamp i toppdivisjonen i denne omgang, påførte de imidlertid Solskjær et pinlig poengtap.

Da én time var spilt måtte imidlertid Solskjær se at hjemmelagets Isaac Mbenza kontret inn 1–1, etter en forferdelig blemme av venstreback Luke Shaw.

Dermed er det helt sikkert at Manchester United ikke spiller i Champions League neste sesong, og reaksjonene lar ikke vente på seg.

– Jeg frykter Solskjær kommer under et sterkt press hvis den neste sesongen ikke starter bra for United, sier Sky Sports-ekspert Jamie Redknapp.

Jason Cairnduff, Reuters

Siden storhetstiden under Sir Alex Ferguson er syvendeplass den dårligste sluttplasseringen United har fått. Nå ser det ut til å bli sjetteplass, og presset på Solskjær øker med hver eneste nedtur ute på banen.

United har bare vunnet to av syv kamper siden kontraktsigneringen 28. mars. Stadig flere stiller nå spørsmål ved om Solskjær har det som skal til for å gjenreise den gamle storheten.

Tidligere United-kaptein Gary Neville hamrer løs mot Solskjærs spillere.

– Dette er ikke et lag. Det minner meg om Tottenham-stallen Mauricio Pochettino tok over, med Younès Kaboul, Emmanuel Adebayor og Etienne Capoue. Det var en gruppe med individualister, uten noen som helst kampånd. Han plukket den fra hverandre, bit for bit. Ole må gjøre det samme, sa Neville til Sky Sports, før han la til:

– Det ville vært bra om klubben hadde en erfaren sportsdirektør til å hjelpe ham, men med vinglingen i rekrutteringen som er rapportert i pressen denne uken, ser det ikke lovende ut, sier Neville.

– En skammelig opptreden

Paul Hirst følger United for The Times. Han skriver på Twitter at United fikk et av tidenes verste Premier League-lag til å se greie ut.

– En skammelig opptreden igjen. Nå er United tilbake i Europaligaen, skriver Hirst.

Det betyr også at klubbdirektørene kan se langt etter de enorme inntektene som følger med Champions League-spill.

Med sjetteplass i ligaen må United håpe at Manchester City slår Watford i FA cupfinalen. Hvis ikke det skjer, må United spille tre kvalifiseringsrunder i sommer for å kvalifisere seg til Europaligaen.

Times-kommentator Henry Winter mener United mangler lederskap og at ingen egentlig tar ansvar.

– Det var et pinlig resultat. Klubben trenger en erfaren sportsdirektør som kan kvitte seg med daukjøttet og rekruttere bedre spillere og karakterer, skriver den anerkjente kommentatoren.

Fakta: Solskjærs ligakamper 22. des: Cardiff-Man Utd 1–5 26. des: Man Utd-Huddersfield 3–1 30. des: Man Utd-Bournemouth 4–1 2. jan.: Newcastle-Man Utd 0–2 13. jan.: Tottenham-Man Utd 0–1 19. jan.: Man Utd-Brighton 2–1 29. jan.: Man Utd-Burnley 2–2 3. feb.: Leicester-Man Utd 0–1 9. feb.: Fulham-Man Utd 0–3 24. feb.: Man Utd-Liverpool 0–0 27. feb.: Crystal Palace-Man Utd 1–3 2. mar: Man Utd-Southampton 3–2 10. mar: Arsenal-Man Utd 2–0 (28. mar: Solskjær signerer en treårskontrakt) 30. mar: Man Utd-Watford 2–1 2. apr.: Wolverhampton-Man Utd 2–1 13. apr.: Man Utd-West Ham 2–1 21. apr.: Everton-Man Utd 4–0 24. apr.: Man Utd-Man City 0–2 28. apr.: Man Utd-Chelsea 1–1 5. mai: Huddersfield-Man Utd 1–1

Samtidig som United slet mot lille Huddersfield, vant Chelsea 3–0 over Watford på Stamford Bridge. Dermed kan ikke Manchester United ende på noe bedre enn femteplass.

United-spillerne manet frem en sluttspurt, men kom aldri nærmere enn Paul Pogbas skudd i tverrliggeren. Da hadde akkurat innbytter Tahith Chong fått forsøket sitt blokkert av Lössl.

Kaptein Ashley Young sier at det er en stor nedtur for United å havne utenfor topp fire.

– En klubb som oss skal ikke snakker om topp fire, vi skal snakke om å vinne trofeer. Solskjær og staben hans vil forberede gjennom sommeren og være klare til neste sesong, sier Young til Sky Sports.

Solskjær: – Vi er langt bak

Solskjær la heller ikke skjul på skuffelsen da han ble intervjuet av Sky Sports etter kampen. Han er forundret over hvordan lagets tilnærming skiftet underveis i kampen.

– Det er en grunn til at vi er der vi er. Over en lang sesong har vi ikke vært gode nok til å kjempe om Champions League-plassene. Det har ikke kommet som en overraskelse, men vi håpet på en bedre prestasjon i dag, sier han.

Senere i intervjuet sa nordmannen at det ikke er lett når et lag skiftet manager midt i sesongen.

– Det har tatt oss litt igjen, sier Solskjær.

Han mener sluttplasseringen på tabellen sier sannheten hvor Manchester United er for øyeblikket. Han har ingen forventninger om at luken til Liverpool og Manchester City skal bli tett i løpet av neste år.

– Vi lever ikke i en fantasiverden og tror at vi kan ta de to igjen. For øyeblikket er vi langt bak på mange nivåer. Så stor er utfordringen, men jeg er sikker på at vi skal få det til, sier han.

Solskjær fikk drømmestarten

Kampen startet imidlertid akkurat som Solskjær og United ville ha den, og det tok imidlertid bare åtte minutter før Huddersfield viste hvorfor de kun sto med tre seire på de 36 første Premier League-kampene denne sesongen.

Juninho Bacuna rotet det til da han skulle bryte noen fine United-kombinasjoner, men endte bare opp med å sende ballen videre til Scott McTominay.

Sistnevnte gjorde en god jobb frem til avslutningen, men skuddet var av en slik kvalitet at målvakt Lössl burde hatt små problemer med å avverge forsøket. Keeperen fomlet imidlertid ballen inn under seg, og dermed hadde Solskjær fått den starten de drømte om.

Derfra og ut var det ingen hjelp å få. Marcus Rashford, Juan Mata, Phil Jones og Pogba kom alle nærme, men det var ikke godt nok.

