Ajax svarte på tiltale, men klarte ikke å sikre seg fordel før returkampen i Torino.

AJAX - JUVENTUS 1–1:

For med 1–1 på eget gress må det nederlandske hovedstadslaget til Torino for å score. Det har de gjort på bortebane før, senest i maktdemonstrasjonen i Madrid i åttendedelsfinalen.

Likevel er det ingen tvil om at uavgjortresultatet i Amsterdam er fordel Juventus før returkampen i kvartfinalen.

Dermed er Cristiano Ronaldo fortsatt i rute for sin fjerde strake Champions League-tittel. Og det var nettopp den tidligere Real Madrid-stjernen som sikret bortemålet i Nederland.

– Juventus har mye offensiv kraft og er farlige hver gang de er over midtstreken. Ronaldo hadde en vanskelig kveld på jobben, men som vanlig er han best når det gjelder som mest, oppsummerte TV 2-ekspert Petter Myhre etter kampen.

Helten fra Madrid

Rett før pause styrte han inn ledermålet, men rett etter sto David Neres frem for hjemmelaget.

Ellers var det ingen som fant nettmaskene onsdag kveld. Men det skjedde mye:

Federico Bernardeschi prøvde seg før det var gått to minutter i Amsterdam og skuddet fra 20 meter var nære krysset til André Onana, som muligens hadde tatt skuddet om det gikk under tverrligger.

I andre enden kombinerte Hakim Ziyech og helten fra Real Madrid-bragden, Dusan Tadic, før førstnevnte banket ballen i nettveggen.

Da var det bare gått seks minutter. Scenen var satt.

Utsøkt Ajax-angrep

Og bare ti minutter senere var Ziyech der igjen. Fra 18,5 meter forsøkte han å skru ballen opp i motsatt kryss. Forsøket var akkurat ikke godt nok, slik at Wojciech Szczęsny kunne fiste ballen til corner.

Enda nærmere kom de etter et utsøkt Ajax-angrep etter 25 minutter, da Danny van de Beek hadde løpt seg fri midt foran mål. Tadic fant 21-åringen, men avslutningen gikk knallhardt til side for mål. Der burde unggutten gitt Ajax ledelsen.

I stedet kunne gjestene tatt ledelsen sju minutter før pause. Ronaldo fant Blaise Matuidi ute på kanten og franskmannen prikket et flott innlegg tilbake til Ronaldo, som hadde plassert seg på bakre stolpe. Deretter headet han ballen ned til en feilvendt Bernardeschi, som fikk vendt opp og avsluttet - pang, til side for mål.

Dødelig effektiv Ronaldo

Bedre gikk det da Ronaldo selv fikk avslutte rett før pause. Og igjen fikk portugiseren være arkitekt, da han serverte høyreback João Cancelo, som svingte ballen flott inn til Ronaldo som fikk avslutte med hodet. 0–1.

Fantastisk avslutning på omgangen av Cancelo, som knapt nok kunne fått en verre start på andre omgang.

Under 30 sekunder var spilt da høyrebacken mistet ball til David Neres, som dro seg inn i boksen, tok en skuddfinte og skrudde ballen vakkert i motsatt hjørne.

Kokte

I løpet av de neste tre minuttene hadde Tagliafico skutt like til side for mål fra nesten identisk hold, mens Neres hadde hatt ballen i mål på en klar offside.

Nå kokte det bra på Johan Cruyff Arena.

Men det skulle roe seg. Selv om det aldri ble riktig kjedelig, forløp resten av omgangen seg uten de store sjansene. Helt til unggutten Jurgen Ekkelenkamp erstattet Lasse Schöne kvarteret før slutt og holdt på å bli matchvinner i det 83. minutt.

Tadic fant Ekkelenkamp, som fylte 19 år for fem dager siden, og unggutten dro seg fri og fikk avslutte fra 14 meter. Kun Szczęsny sto i veien for et drømmeinnhopp.

Også Juventus hadde et siste svar fra benken: Douglas Costa kom inn halvtimen før slutt og kunne blitt matchvinner. Med en nydelig tofotsfinte dro han seg forbi Joel Veltman, rykket forbi Ziyech og nærmest alene i Ajax-boksen smalt han til fra død vinkel - klokkerent i stolpen.