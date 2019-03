Johann Olav Koss (50) vil jobbe med å fremme norsk idretts interesser internasjonalt. Fra utsiden har han sett noen utfordringer.

ULLEVAAL: I januar ble Johann Olav Koss kontaktet av valgkomiteen i Norges idrettsforbund. De hadde fått nyss om at den tidligere skøytestjernen hadde planer om å vende tilbake til Norge.

Koss ble spurt om han ikke ønsket å ta på seg en rolle i norsk idrett.

Det ble starten på en prosess som resulterte i at navnet hans fredag ble lest opp som 2. visepresident av Anne Irene Myhr, valgkomiteens leder.

– Jeg har veldig lyst til å bidra tilbake til norsk idrett, som ga meg plattformen til å bli den jeg er helt siden jeg var veldig ung, sier Koss i et intervju med Aftenposten.

Koss forteller at han er blitt spesielt spurt av valgkomiteen om hjelpe til med å fremme norsk idretts interesser internasjonalt.

– Det handler om å finne frem til hva vi skal stå for internasjonal, og at vi kan påvirke den internasjonale idrettsbevegelsen med det norsk idrett ønsker å stå for, sier Koss.

FIKK DU MED DEG DENNE? Mollekleiv innstilles som presidentkandidat

Fått ny jobb

Koss har hatt base i Canada i lang tid. Men lenge har han tenkt på å flytte tilbake til Norge.

I år kom muligheten. Det handler om at han har fått en ny jobb.

For to uker siden ble han ansatt i investeringsselskapet Playbook 17.

– Det er et vekstfond for selskaper i tidlig vekstfase som har teknologiske og bærekraftige løsninger, innenfor vann, jordbruk og energi, forklarer Koss.

Syversen, Johnny

De største utfordringene

– Nå har du sett norsk idrett litt fra utsiden. Hva er de største utfordringene?

– Den aller største utfordringen er å skape den tilliten til norsk idrett som burde være der. Det ser ut som den er blitt slitt litt. Selv om det er klart at det er høy tillit til norsk idrett i idrettssamfunnet for øvrig, har det vært en del saker som har vært diskutert ganske betydelig gjennom en periode. Og det skaper litt splid.

– Samtidig tror jeg det er lurt hvis norsk idrett ønsker internasjonal påvirkning, at vi setter oss ned og diskutere hva denne påvirkningen skal være. Jeg tror vi mangler en felles plattform. Det er viktig at det ikke er enkeltindivider som styrer dette. Det må bli felles plattform. Det tror jeg er en utfordring.

– Har du gjort deg noen tanker om OL-debatten?

– Jeg tror det er utrolig viktig at Norge har mesterskap. Det styrker idretten i Norge, og gjennom mesterskap kan vi påvirke internasjonal idrett. Men jeg mener det er avgjørende at norsk idrett først samler seg om hva vi ønsker å gjøre før det blir en ny OL-debatt.

Hvis han blir valgt inn som 2. visepresident under Idrettstinget i slutten av mai, er det nettopp dét som blir hans viktigste oppgave.

I tillegg håper han å kunne jobbe sammen med resten av styret med å skape idrettsglede for alle. Klasseskiller i idretten har skapt bekymring.

Skøytelegende

Johann Olav Koss (50) er utdannet lege, men er mest kjent for sine prestasjoner på skøytebanen. Han står med fire OL-gull, og hele tre av dem kom under lekene på hjemmebane i 1994. Under OL på Lillehammer satte han også tre verdensrekorder.

Han har også engasjert seg mye i idrettspolitikk. Koss var medlem Den internasjonale olympiske komité fra 1999 til 2002. Han var i tillegg med å starte opp organisasjonen «MOT», som har mål om å styrke ungdommers robusthet og mot gjennom forebyggende program i skolen. Koss har også stiftet og er president for den humanitære organisasjonen Right To Play.

I 2011 ble Koss ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for «internasjonalt humanitært virke for barn og unge innen sport og idrett».