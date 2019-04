Full tillit til de elleve som startet og vant ett poeng i serieåpningen borte mot Sogndal. Det betyr uforandret Sandnes Ulf mot Nest Sotra søndag kveld.

Og det betyr et etterlengtet gjensyn med Kent Håvard Eriksen for hjemmefansen. Spissen har ikke spilt seriekamp i Sandnes siden 21. mai i fjor.

Startsikre Axel Kryger er derimot på sidelinjen. Han måtte stå over i serieåpningen grunnet rødt kort i en tidlig treningskampe. Nå er straffen sonet, men Kryger er innforstått med at han starter årets første seriekamp som innbytter.

– Jeg har forståelse for det, sier 21-åringen til Aftenbladet og er klar til å tre inn om noen av de 11 som starter får problemer.

Det kan faktisk skje tidlig.

I utgangspunktet har trenerne Bengt Sæternes og Bojan Zajic skadefri tropp med unntak av langtidsvekke Ári Mohr Jónsson og Daniel Edvardsen, men midtstopper Jasmin Bogdanovic har pådratt seg en forkjølelse og kan måtte kaste inn håndkleet tidlig. I så fall åpner det for Kryger.

Motstander Nest Sotra endte på 6. plass forrige sesong da Sandnes Ulf endte som nummer ti.

Strilene tapte sesongåpningen hjemme på Sotra og Ågotnes 1–2 for Raufoss. En Raufoss-spiller fikk for øvrig gult kort nummer for andre gang to minutter før full tid uten at dommeren viste ham av banen.

Nest Sotra har protestert og ønsker omkamp, men tidligere avgjørelser antyder at fotballforbundet ikke invilger protesten.

Nest Sotra hadde for øvrig Sandnes Ulfs Egil Selvik på lån hele fjorårssesongen. Selvik var en viktig årsak til den gode sesongen. Nå er Ganddal-gutten som kjent i Odd.

Sandnes Ulf stiller med tre spillere som en fortid i Viking FK, Pål Vestly Heigre, Herman Kleppa og Christian Landu Landu:

Pål Vestly Heigre - Herman Kleppa, Jasmin Bogdanovic, Akinshola Akinyemi, Bjørnar P. Holmvik - Christian Landu Landu, Johannes Laaksonen, Simon Colina - Vegard Østraat Erlien - Sanel Kapidzic, Kent Håvard Eriksen.

Nest Sotra stiller slik:

Renze Jagger Fij - Erlend Hellevik Olsen, Bjarte Haugsdal, Peter Sørensen Nergaard, Andreas Hoven, Izuchukwu Jude Anthony - Lee Rochester Sørensen, Kristoffer Nesse Stephensen - Jo Sondre Aas, Alexander Dang, Marcu Johansen Mehnert.