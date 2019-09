Fikk scoring annullert på millimeteren. Etterpå glapp alt for Tottenham.

Tottenham var en minimal offside fra å gjøre 2–0 borte mot Leicester, men endte til slutt opp med å tape 1–2.

Harry Kane gir Tottenham ledelsen ved å score liggende i lørdagens kamp mot Leicester, men seier ble det ikke for gjestene. Leila Coker / AP / NTB scanpix

NTB

LEICESTER – TOTTENHAM 2–1

Harry Kane hadde scoret 13 mål på 12 kamper mot Leicester før lørdagens møte. Etter kampen hadde engelskmannen forbedret statistikken, men det var ikke nok til å sikre London-laget poeng.

I en kamp der videodømmingssystemet Var tok mye av oppmerksomheten var det Tottenham som fikk det første målet godkjent.

Tottenhams notoriske målscorer tråklet seg gjennom tre forsvarere, mistet balansen og falt i bakken like utenfor femmeteren. Vannrett fikk han slengt ut foten på ball og sendte kula forbi en forfjamset danske, Kasper Schmeichel, i Leicester-målet. Da var det spilt en halvtime i Leicester.

Kvarteret tidligere ble Tottenham reddet av VAR etter at Tottenham-keeper Paulo Gazzaniga ga retur på et skudd fra Youri Tielemans. Returen fikk Wilfred Ndidi pirket i mål, men etter en kikk på hendelsen i VAR-rommet ble scoringen annullert for offside. TV-bildene viste at avgjørelsen var helt korrekt.

VAR stjal mye av oppmerksomheten i lørdagens kamp. DAVID KLEIN / Reuters / NTB scanpix

Mer VAR

Etter 64 minutters spill trodde derimot Serge Aurier at han hadde doblet for bortelaget, men igjen måtte VAR-rommet i aksjon. TV-bildene viser at Son var maksimalt et par millimeter i offside i trekket før målet ble scoret. Dermed annullerte dommer Paul Tierney målet til Tottenhams store fortvilelse.

Avgjørelsen ga Leicester en vitamininnsprøytning og kun fem minutter senere satt ballen i nettet igjen. Denne gangen bak Tottenhams sisteskanse. VAR-rommet forholdt seg rolig og målet ble stående. Dermed var lagene like langt.

Oppgitt Hangeland: – Er det verdt det?

Da TV 2-ekspert Brede Hangeland ble spurt i studio om VAR-situasjonen til Auriers annullerte mål, ble den tidligere Premier League-forsvareren oppgitt.

– De gjør sitt beste ut ifra de hjelpemidlene de har. Dette behandles som en svart/hvitt-diskusjon og de må komme til en avgjørelse. Jeg synes personlig at dette ikke er en eksakt vitenskap. Jeg synes vi må diskutere bruken av VAR; Om det virkelig er verdt det. Å sitte i disse pinefulle sekundene og så til slutt få en én millimeter offside-avgjørelse. Er det verdt det, spurte Hangeland oppgitt.

Hangeland ble lettere frustrert over å måtte snakke om en ny VAR-avgjørelse, som preget kampen på King Power Stadium.

– Vi har lyst til å snakke om fantastiske prestasjoner, mål, taktikk – ikke millimeter og «frames per second», sa TV 2-eksperten.

Skapte mange reaksjoner

Det var svært mange som reagerte på VAR-avgjørelsen, der flere mente det å annullere målet til Aurier ble for strengt.

En av dem som kritiserte VAR under kampen var tidligere Manchester United-keeper Peter Schmeichel. Sønnen Kasper sto i mål for hjemmelaget Leicester under kampen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mente det var en riktig avgjørelse, mens kanalens programleder var uenig:

Elleville jubelscener da Leicester satte inn 2–1. ANDREW BOYERS / Reuters / NTB scanpix

Maddison-kanon

Også i annen omgang bølget kampen frem og tilbake og begge lagene hadde sjanser nok til å score flere mål. Ti minutter ut i annen omgang viste gjestenes keeper klasse da han reddet et skudd fra skrått hold fra Jamie Vardy. Få minutter senere leverte Tottenham en kontring fra øverst hylle, men Son Heung-mins avslutning strøk stolpen til venstre for Schmeichel og ut.

Fem minutter før slutt falt avgjørelsen. En av kampens store spillere, James Maddison, ladet kanonen fra om lag 20 meters hold og hamret ballen i hjørnet.

Matchvinneren: – VAR gir oss ekstra underholdning

Etter kampen var matchvinneren storfornøyd over å slå Tottenham.

– Vi fikk dårlig betalt i kampene mot Manchester United (tap) og Chelsea (uavgjort), så det var deilig å vinne i dag. Vi viser at vi er et topplag, sa den offensive midtbanespilleren til BT Sport etter kampen.

Maddison mener at VAR-avgjørelsen var riktig, og innrømmer at Leicester fikk et skikkelig boost når de hørte hjemmefansen jublet for annulleringen.

– Fansen vår jubler som om det er et mål vi har scoret. Så du får et løft. Folk klager på hva VAR tar vekk fra fotballen, men det gir oss litt ekstra underholdning slik det var der. Vi må bare fortsette å spille, og hvis VAR fortsetter å annullere slike scoringer vil være glade.

Da hadde allerede Tottenham-manager Mauricio Pochettino kastet inn sin danske joker Christian Eriksen uten å få uttelling. Tottenham presset på for utligning, men klarte ikke å få nettsus bak Schmeichel. Dermed ble alle poengene igjen hjemme hos «revene», mens Tottenham må reise tomhendt hjem til London.

Leicester har elleve poeng etter fem kamper, mens Tottenham blir stående med åtte. Neste runde spiller Leicester nok en hjemmekamp, da mot Newcastle. Tottenham tar neste runde imot Southampton.