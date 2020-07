Toppserien direkte: Kan Sandvikens vikartrener få en drømmestart?

Naalsund klinker til fra 20 meter! Ballen går like over mål. Tungt skudd.

Pen variant på frisparket til Sandviken! Brochmann later som hun skal klinke til, men chipper ballen over til Hasund som kommer på løp. Hun skyter utenfor.

Tidligere resultater viser at Røa har taket på Sandviken. Røa har gått av med seieren i 10 av de siste 16 oppgjørene. Tilsvarende oppgjør i fjor endte med poengdeling. Røa har aldri tapt mot Sandviken på hjemmebane. Sandviken har gode sjanser for å gjøre noe med det i dag, i det de skal starte et nytt kapittel, med ny midlertidig trener. Røa jakter fortsatt sine første poeng i Toppserien.

