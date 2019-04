OM FOTBALL: Glem Lionel Messi og Barcelona. Det er de neste ukene som blir den største testen for Ole Gunnar Solskjær.

Barcelona-Manchester United 3–0 (4–0 sammenlagt)

CAMP NOU: David de Gea gikk rett forbi intervjukøen. Ashley Young sa «no», «no» og «no» på vei til den ventende spillerbussen. Mens en smilende Paul Pogba med lange klyv forsvant ut av Camp Nou.

Nesten helt til slutt kom sjefen selv, Ole Gunnar Solskjær.

Han ga et kort intervju til Manchester Uniteds egen TV-kanal. 46-åringen oppsummerte kampen, om at de hadde møtt en eksepsjonelt god spiller i Lionel Messi og et meget godt fotballag i Barcelona.

Så konkluderte Solskjær med at det er dit de også vil, opp til Barcelonas nivå, at det «vil ta tid» og at de har «hardt arbeid» foran seg.

Og så dro han og laget hjem til Manchester for å øve mer, for å ta igjen noe av det klubben har tapt de åtte årene som har gått siden klubben klarte å kvalifisere seg for en Champions League-semifinale sist, våren 2011.

Ikke det viktigste slaget

At Manchester United skulle klare et mirakel mot Barcelona på Camp Nou var ikke å forvente.

Det var et lite mirakel at de kom så langt som å møte Barcelona i en Champions League-kvartfinale. At de ble utspilt og ydmyket av verdens beste spiller og verdens beste lag var en ren realitetssjekk.

Sesongen var i realiteten kjørt for Manchester United da nordmannen tok over før jul.

Messi og Barcelona var ikke det viktigste slaget for Solskjær. Men de neste ukene er det alvor.

Det er blitt sagt og skrevet mye om at neste kamp er den store testen for Solskjær. Men nå er det alvor. Etter 5 tap på 7 kamper etter at han signerte treårskontrakt som permanent manager, blir nordmannen satt på tre store prøver den neste halvannen uken:

Everton borte (21/4), Manchester City hjemme (24/4) og Chelsea hjemme (28/4).

Flere av dem bør vinnes, kanskje alle, dersom Manchester United skal klare å bli blant de fire beste og dermed sikre seg Champions League-plass til høsten.

Trenger flere nye spillere

Det er det alt kommer til å handle om nå. Fordi:

1: Det sies at Manchester United er så attraktiv som klubb at mange spillere ønsker seg dit. Men alle fotballspillere ønsker å spille Champions League hver uke, hver sesong. Champions League-plass vil gjøre sommerens overgangsvindu lettere for Solskjær. Og han trenger flere kvalitetsspillere i stallen.

2: Manchester United har mye penger, men heller ikke Manchester United har råd til å gi slipp på de enorme inntektene Champions League-spill gir. Vinneren i turneringen sitter igjen med mellom 700 og 800 millioner kroner.

3: Solskjær er tydelig på at han ønsker å bringe Manchester United tilbake der de en gang var, blant verdens beste fotballklubber. Da må de spille mot de beste hele tiden, som mot Barcelona på Camp Nou. Det sved å bli så rundspilt, men det må til. I slike kamper ser han også hva eget lag mangler.

4: En stolt klubb som Manchester United samler ikke på 4.- og 5.-plasser i ligaen. En så merittert klubb skal vinne Champions League. Da må de faktisk delta i turneringen.

Solskjær er veldig klar på at han, spillerne og klubben har en massiv jobb foran seg for å nå sine mål. Han sier at det ikke er «gjort over natten».

Da han på pressekonferansen etter Barcelona-kampen ble utfordret på hva som skal til, svarte han blant annet:

– Vi er i gang. Vi må få det beste ut av hver enkelt spiller. Vi må ha «klasse-holdninger» hver eneste dag.

Han hadde nok sitt å gruble over på hjemturen fra Barcelona. Det skulle bare mangle, etter å ha vært vitne til katalanernes oppvisning.

Camp Nou er Messis arena

Solskjær kom for å skape et nytt mirakel, som i 1999. Men Camp Nou er fortsatt Lionel Messis arena.

Ole var ikke «at the wheel». Men han var skipper for ei treskute som var full av hull. Ingenting – hverken å øse, fossro eller forsøke å lappe – hjalp.

Én ting er hva nordmannen gjorde på denne arenaen for 20 år siden. Noe helt annet hva Lionel Messi har gjort her de siste 15 årene.

Etter å ha blitt slått ut i kvartfinalen de tre siste årene vil Messi helt til finalen i år.

Ole Gunnar Solskjær må konsentrere seg om få lov til å delta i neste års turnering.

Det kan bli tøft nok.

Vi andre kan se frem mot to semifinalekamper i Champions League med Lionel Messi og Barcelona.