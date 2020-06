Klopps bønn til Liverpool-fansen: – Dere må feire med hodet

Liverpool-manager Jürgen Klopp vet at fansen har ventet på tittelfesten i 30 år, men oppfordrer alle til å tenke på smittevern når de feirer.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Dette er scener Liverpool-manager Jürgen Klopp vil unngå, til tross for at klubben hans har sikret seg en suveren Premier League-tittel. Foto: NTB scanpix / AP photo/Jon Super

NTB

Liverpool-supporterne har ventet i en årrekke på endelig å vinne Premier League-trofeet igjen. Denne sesongen klarte klubben bragden for første gang siden 1990, men det skjedde i en sesong der koronaviruset preget avslutningen.

Etter at seriegullet ble sikret da Chelsea slo Manchester City forrige uke, samlet flere tusen tilhengere seg i Liverpools gater for å feire. I tillegg til at feiringen var utfordrende rent smittevernmessig, brøt det ut en brann ved Liver-bygningen, og 34 personer ble skadet, tre av dem alvorlig, melder BBC.

I et åpent brev til fansen, publisert i lokalavisen Liverpool Echo, skriver klubbens tyske manager nå at han ikke akkurat likte scenene som utspant seg da gullet ble feiret.

Jürgen Klopp ledet Liverpool til klubbens første seriegull på 30 år. Foto: Phil Noble, Reuters/NTB scanpix

Lidenskap

– Jeg er et menneske, og deres lidenskap er også min lidenskap, men akkurat nå er det viktigste at vi ikke har slike offentlige feiringer. Det skylder vi de mest sårbare i samfunnet vårt, helsearbeiderne som har gitt så mye og som vi har klappet for, og politiet og lokale myndigheter som hjelper oss som klubb, skriver Klopp.

– Feire, men feire på en måte som er trygg og i en privat setting der vi ikke risikerer å spre denne grusomme sykdommen videre i samfunnet vårt, fortsetter han.

Premier League-avslutningen ble utsatt da koronaviruset stengte ned fotballen rundt om i Europa, og blant enkelte ble det spekulert i at Liverpool faktisk kunne gå glipp av tittelen dersom sesongen ikke kunne spilles ferdig.

Les også Hastebeskjeden fra Premier League snudde norsk bygd på hodet: – Vi måtte jobbe hele natten

Suveren ligatittel

Men ettersom sesongen kom i gang igjen, var det ingenting som kunne hindre Liverpool i å ta en suveren ligatittel. Den virkelig store feiringen, som da John Arne Riise og co. vant mesterligaen i 2005, blir det imidlertid ikke noe av i Liverpool.

– Hvis ting var annerledes er det ingen ting jeg hadde likt mer enn å feire sammen, å ha en parade som var enda større enn da vi vant mesterligaen i fjor, så vi kunne dele dette spesielle øyeblikket. Men det er bare ikke mulig, skriver Klopp.

Liverpool møter Manchester City i sin neste kamp kommende torsdag.