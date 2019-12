Norge knuste Sør-Korea. Nå har de halvannen fot i semifinalen.

Stine Bredal Oftedal og Norge vant overlegent mot Sør-Korea.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Stine Bredal Oftedal jubler sammen med de andre norske spillerne. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Sør-Korea-Norge: 25–36

KUMAMOTO: For en forestilling! Norge spilte festhåndball, laget var proppet av energi, forsvarsspillet satt som et skudd og bomskuddene kunne telles på én hånd i første omgang.

Da hadde målvakt Silje Solberg tatt 12 av 22 skudd. Hun var «outstanding», som det heter så fint. Motstanderne var så frustrerte at de så på hverandre med triste øyne. Det var ikke akkurat dette asiatene hadde sett for seg, laget som åpnet VM ved å beseire de franske regjerende europa- og verdensmestrene.

Les også: Norge fikk hjelp av Serbia og Danmark

Malin Aune og Norge vant mot Sør-Korea. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Satte på turboen fra start

Norge svarte med hurtighåndball fra første minutt, anført av kapteinen. Lille, store Stine Bredal Oftedal løp så fort og var så bevegelig at sørkoreanerne ble svimle. Dette er jo en håndball som akkurat de er gode til, men Norge visste hva som kom og lot seg ikke overraske. Kun én gang klarte sørkoreanerne å åpne en låvedør.

– Dette løpet er avgjort allerede, sa mangeårig ekspertkommentator Frode Kyvåg etter ti minutter. Han så det på kamputviklingen, og forskjellen i styrker og svakheter til de to lagene. Norge hadde det første, motstanderne viste svakhet.

For deres stjernespiller Ryu Eun Hee, som hadde laget 53 mål på seks kamper før møtet med Norge, maktet bare å sette inn ett mål på de første 30 minuttene.

Ved pause sto det 20–10 og ti norske spillere hadde kommet på scoringslisten. Uansett hvem landslagstreneren sendte på banen, leverte de fremover og bakover.

Norsk jubel underveis i kampen. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Kari Brattset Dale ble funnet på strek, Heidi Løke lot seg ikke affisere av brukket nese og var i dytten. Sanna Solberg-Isaksen valgte lobber etter å ha bommet først, og de ballene dalte inn bak den sørkoreanske keeperen.

Og så var det Stine Bredal Oftedal igjen da, som var servitør av rang. Det må være et mareritt å ha henne foran seg. Navnesøster Stine Skogrand har spilt på seg mer og mer selvtillit, og likte seg i denne kampen.

– Fra en annen planet

Tidligere på dagen sa landslagstrener Thorir Hergeirsson at han ikke ville høre på det øret da Sør-Koreas trener sa at han hadde slitne spillere.

– Trenere sier så mye, sa han med et glimt i øyet.

For ham var det viktig ikke å ta noe for gitt. Han visste at sørkoreanske Ryu Eun Hee hadde scoret 53 mål på seks kamper før dette møtet.

– Hun er fra en annen planet. Jeg synes hun er verdens beste høyreback, sa NRK radios ekspertkommentator Kenneth Gabrielsen før start.

Ryu hørte ikke det, men hun fikk bare inn ett mål i første omgang. I annen var hun mer målbevisst.

Heidi Løke spilte kampen med brukket nese. Foto: Vidar Ruud

– Ekstremt bra

Kyvåg mente at Norge kom fint i gang med sitt 6–0-forsvar som var kompakt.

– Sideforflytningene var ekstremt bra. De fintesterke motstanderne klarte ikke å trenge igjennom.

Han likte også at Sanna Solberg-Isaksen tok seg av Ryu fra bæringens toerplass i forsvaret. Stjernespilleren brukte syv forsøk på å få det ene målet før pause.

I likhet med TV-seerne så han at Sør-Korea skjerpet seg i 2. omgang. Da dalte den norske intensiteten, men det var ingen fare på ferde. Og da Kari Brattset Dale hadde oppvisning med trickskudd fra strek, ble det show fra hennes side.

– De kompakte, aggressive sideforflytningene ble borte i pausen, sier Kyvåg.

Han savnet Heidi Løke, men likte at hun kom på banen igjen. Som vanlig skuddsikker.

Det så litt tøft ut etter gruppespillet for Thorir Hergeirsson og Norge. Nå ser det langt lysere ut. Foto: Vidar Ruud

Serbia og Danmark vant

Norge fikk all verdens hjelp denne mandagen fordi både Nederland og Tyskland tapte.

– Da er det slik det pleier å være, sier danskenes suverene målvakt Sandra Toft.

Hennes lag bidro med å beseire Nederland 27–24, og før det var det Serbia som slo Tyskland 29–28. Nederland og Tyskland hadde en dårlig dag på jobben, mens Norge fikset sin del av oppgaven.

Thorir Hergeirssons lag hadde ikke tapt for Sør-Korea på drøye fem år, men siden den gangen har asiatene holdt på å bygge opp et lag av unge spillere. Selv om de er kjappe og fintesterke, var ikke det nok til å sette ut Norge.

Kampen mot Sør-Korea ble den beste hittil i VM, for Norges del.

Neste og siste kamp i mellomspillet går mot Tyskland onsdag. Tirsdag er hviledag.

Stine Bredal Oftedal ble til slutt kåret til banens beste spiller.