Lar seg frustrere av dommerne: – Vanskelig for spillerne

AKER STADION (VG) (Molde – Viking 2–2) Flere situasjoner fikk det til å koke mellom Viking og Molde søndag kveld. Molde-trener Erling Moe mener dommerne har gjort det vanskeligere for seg selv.

Erling Moe var ofte oppgitt på sidelinjen mot Viking.

– Jeg synes det er vanskelig å se at de legger en konsekvent linje som spillerne kan forholde seg til. Jeg så kampen mellom Strømsgodset og Sarpsborg 08 i går. I dag er det noe helt annet. Det er ikke slik at det blir dømt veldig den ene eller andre veien, men det er vanskelig for spillerne å se hvor de skal legge lista, sier Molde-trener Erling Moe til VG etter 2–2 mot Viking hjemme på Aker stadion.

Han savner tydelige og klare retningslinjer, og mener forskjellene er markante, spesielt mellom inn- og utland.

– Det blir blåst utrolig mye, og dette opplever vi for eksempel ikke ute i Europa. Der er de veldig klar og tydelig. Da er det mye lettere å se hvor grensen går. Den er det ikke alltid like lett å se for oss her hjemme, påpeker han.

Det er et synspunkt Molde-spiller Ohi Omoijuanfo deler.

– Det er jeg helt enig i. Det er vanskelig å vite. Noen ganger får man lov til å bruke kroppen, mens andre ganger blir det blåst på det meste. Det er vanskelig å vite, selv om jeg selvfølgelig skjønner at det ikke er enkelt for dem heller. Kanskje vi trenger VAR, sier Omoijuanfo til VG.

– Jeg vil ikke si for mye om dommerne, men det varierer veldig fra dommer til dommer, sier lagkamerat Etzaz Hussain kort til VG.

Dommersjef Terje Hauge er overrasket over kritikken når VG tok kontakt med han, ettersom han ikke har hørt noe fra hverken Molde eller noen andre klubber i ligaen.

– Vi har veiledere som ser på kampene og gir meg videre rapport. Vi er fornøyd med linjen det er lagt på, men så vet vi at vi kan forbedre oss, sier Hauge.

Han peker på at de har dommere som har dømt 15–20 år og andre som er ferske, og mener at de mest erfarne tør å slippe opp litt – mens de yngre heller mot å ta kontroll på kampen.

– Det er sikkert enkelthendelser som burde vært håndtert bedre, men vi er fornøyd med helhetsbildet, legger han til.

Det var tidvis høy temperatur ute på kunstgresset. Situasjonen med Sheriff Sinyan og Veton Berisha ble mye diskutert i sosiale medier underveis og etter kampen. Dommerteamet virket ikke å oppfatte hva som skjedde da Berisha fikk knottene til Sinyan plantet mitt i ansiktet.

Moe hadde ikke fått med seg hendelsen da han snakket med VG etter kampen, men spillerne selv tonet ned det hele.

– Oi, den ser ganske stygg ut. Men det er ikke med vilje. Jeg setter foten ned, og da er han der. Jeg er ikke en spiller som ville gjort det der med vilje, sier Sinyan til VG idet han får se situasjonen om igjen.

Det er en forklaring Berisha kjøper.

– Det er nok bare et uhell. Han vet ikke at jeg ligger der nede. Han skyter fart for å komme seg fremover, og det er slikt som skjer på en fotballbane, sier Berisha til VG.

Moe mener mye av temperaturen kunne vært unngått, og drar spesielt frem det gule kortet Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem fikk av dommer Tore Hansen for protester. Han mener kommunikasjonen med dommerteamet også ville vært enklere å løse om de visste hva de kunne forholde seg til.

– Det blir ofte slik når det er vanskelig å lese. Ser man på det gule kortet til Magnus, vet man at slike ting blir tellende utover høsten. Viking-spillerne har samme type reaksjon flere ganger, og da blir det vanskelig. Der skulle jeg ønske at de var mer konsekvente, sier Erling Moe.

