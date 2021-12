Mowinckel på 2. plass – første pallplass etter kneskaden

Ragnhild Mowinckel (29) leverte et strålende super-G i Val d'Isère og sikret sin første pallplass etter skademarerittet.

TILBAKE: Endelig er Ragnhild Mowinckel tilbake på pallen.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Fra startnummer 19 suste Ragnhild Mowinckel ned til nest beste tid i Frankrike. Bare italienske Sofia Goggia kjørt raskere enn Molde-kvinnen, som endte på andreplass. Elena Curtoni ble nummer tre.

Dette er Mowinckels første pallplass etter kneskadene som holdt henne på sidelinjen i over 600 dager. Etter målgang i i Val d'Isère kom tårene frem for den norske alpintstjernen.

29-åringen har røket korsbåndet to ganger de siste årene, men gjorde comeback for ett år siden. Den siste tiden har Mowinckel vist at formen er i anmarsj. For bare en uke siden endte hun på 4.-plass i super-G. I dag klatret hun opp på pallen.

Dette er hennes beste resultat siden andreplassen i super-G i Lake Louise 2. desember 2018. Hun har bare én verdenscupseier i karrieren. Den kom i storslalåm i Ofterschwang i 2018.