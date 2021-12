Storhamar-spiller overfalt lagkamerat på trening

Hockeyklubben har opprettet personalsak mot Rasmus Ahlholm (31) etter at han overfalt lagkamerat Jacob Lundell Noer på trening mandag.

Det skriver Hamar Arbeiderblad som omtalte saken først.

En video VG og flere medier har fått tak i viser at Ahlholm lar pucken passere seg før han setter kurs mot Noer og slår kølla i ansiktet hans.

– Dette er noe vi tar på høyeste alvor, sier styreleder Stein Onsrud til VG.

– Dette er ikke bra i det hele tatt. Vi kommer til å følge det opp. Det er en personalsak som må gå sin gang, så jeg kan ikke si hva konsekvensen blir, legger han til.

Hovedtrener Anders Gjøse har ikke besvart VGs henvendelser. Det har heller ikke Jacob Lundell Noer eller Rasmus Ahlholm

Ifølge Hamar Abeiderblad har Lundell Noer sagt til dem at det for tidlig for ham til å uttale seg ennå.

– Dette er kjempevanskelig for alle. For Jacob og for Rasmus. Det påvirker laget vårt. Men vi må gjøre det vi må når sånne ting skjer, sier Stein Onsrud.

ANGREPET: Storhamars Jacob Lundell Noer.

Sportssjef Mads Hansen forteller til VG at Rasmus Ahlholm ikke har deltatt på dagens trening.

– Vi må snakke sammen og har tenkt til å bruke litt tid på å finne ut hva vi skal gjøre. Vi har pustet ut etter at vi snakket sammen i går, sier Hansen.

Han sier at det har gått ganske fint med Jacob Lundell Noer.

– Så får vi se de neste dagene. Det ser ikke ut til å være alvorlig.

Ifølge Hansen vurderer klubben bistand fra eksterne eksperter for å komme frem til riktig avgjørelse.

Hansen sier følgende om hendelsen overfor TV 2:

– Det stemmer at vi har hatt en episode på trening og jeg kan bekrefte at det er en hendelse som vi ser alvorlig på. Men jeg vil ikke si noe mer enn det. Vi jobber med å håndtere saken internt og har ikke kommet så langt at vi har gitt noen disiplinærstraff ennå.

TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik har sett videoen. Han sier følgende til kanalen:

– Jeg kan ikke huske å ha sett noe som ligner på det der innad i et lag. Jeg har opplevd at spillere ryker i tottene på hverandre og slåss, men dette er noe helt annet i min bok. Det hadde vært interessant å vite foranledningen, fordi her må det åpenbart ligge noe mer bak. Det skal uansett ikke skje, men dette ser ut som en ren vendetta, sier eksperten.

Saken utvides.