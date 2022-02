Belgisk OL-utøver fikk komme inn i OL-landsbyen etter tårevåt video

Den belgiske skeletonutøveren Kim Meylemans testet positivt da hun ankom Beijing og ble satt rett på isolasjonshotell, men etter 72 timer på isolasjon, en tårevåt Instagram-video og tre negative tester fikk belgieren endelig innpass i OL-landsbyen.

FØLELSESLADET: Kim Meylemans var tydelig preget i en video lagt ut på Instagram.

Timer etter at videoen hennes hadde spredt seg på sosiale medier, la Meylemans ut en Instagram-story der hun sier at hun hadde fått en tjenestemann på døren klokken 23:35 lokal tid, 16.35 norsk tid, som umiddelbart eskorterte henne til OL-landsbyen.

– Jeg er i en fløy hvor det bare er isolerte, men jeg er i hvert fall tilbake i landsbyen. Jeg føler meg trygg, og jeg vil kunne trene litt bedre her, sier hun.

– Det virker som om videoen og innsatsen til min olympiske komité virkelig ga uttelling, sier Meylemans.

Belgieren ble smittet av coronaviruset i starten av januar, men etter et dusin av negative tester før avreise ble hun overrasket da hun testet positivt ved ankomsten til Beijing søndag.

Siden har hun testet negativt på tre PCR-tester, og trodde hun skulle bli fraktet til OL-landsbyen etter den tredje testen onsdag. Istedenfor fortalte hun at hun ble fraktet i en ambulanse til et hotell, hvor hun skulle være i isolasjon i ytterligere syv dager.

Meylemans forklarer med tårer i øynene hvordan hun hadde trodd marerittet hennes var over.

– Hei alle sammen. Noen av dere har lest den gode nyheten om at jeg ble sendt ut av isolasjonshotellet. Vi trodde dette ville bety at jeg fikk lov til å returnere til den olympiske landsbyen og i verste fall bli regnet som en nærkontakt. På vei snudde vi ikke til landsbyen, men ambulansen dro til et annet anlegg der jeg er nå, sa Meylemans i en video på Instagram publisert onsdag.

TOK TIL TÅRENE: Den belgiske skeletonutøver Kim Meylemans tok til tårene etter 72 timer på isolasjonshotell i Kina.

– Jeg må bli her i ytterligere syv dager med to PCR -tester om dagen og ingen kontakt med noen andre. Jeg får lov til å ake alene. Vi er ikke engang sikre på at jeg noen gang får lov til å komme inn i landsbyen, fortalte hun.

Meylemans gråt mye i videoen og sa hun var usikker på om hun vil være i stand til å konkurrere. Selv belgiske OL-funksjonærer hadde ikke blitt fortalt hvor hun ble ført, hevdet hun.

IOC (Den internasjonale olympiske komité) sa i forkant av flyttingen av Meylemans at den belgiske utøveren ble satt på et annet isolasjonshotell «midlertidig» siden det ikke var noe slikt rom tilgjengelig i OL-landsbyen.

– Det er et anlegg som er dedikert til nærkontakter sånn at de skal oppfylle alle kriteriene for å fortsette å trene og konkurrere, skrev IOC i uttalelsen, og la til at det ville bli et ledig rom til henne på torsdag.

Noen timer senere ble det altså klart at Meylemans fikk flytte inn i OL-landsbyen onsdag kveld.