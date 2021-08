Haaland før van Dijk-møtet: – «Kjipt» at han spiller

Gigantmøtet mellom Erling Braut Haaland (21) og Liverpool-stopper Virgil van Dijk (30) får naturlig nok stor oppmerksomhet foran landskampen mot Nederland onsdag.

Erling Braut Haaland foran dagens landslagstrening på Ullevaal.

Haaland har tidligere uttalt at van Dijk er en av de tøffeste midtstopperne han har møtt. I et intervju med amerikanske ESPN for litt over et år siden, la Haaland lite skjul på sin begeistring for Liverpool-stopperen. Det samme gjentok han under mandagens pressekonferanse på Ullevaal.

– Jeg har sagt før at han er den beste jeg har møtt. Vi må prøve å få spilt rundt ham, sier Haaland til VG.

– Det er nok mange her som er enige med meg om at han er den beste. Van Dijk er rask, sterk og «grævla» smart. Det er tre viktige egenskaper man må ha. Jeg har spilt mot ham to ganger. Det er det jeg syns, utdyper Dortmund-spissen.

De to har møttes to ganger tidligere, hvor Haaland noterte seg på scoringslisten i møtet på Anfield. Liverpool og van Dijk gikk imidlertid seirende ut av begge gruppespilloppgjørene mot Haalands Salzburg høsten 2019. Han mener det er viktig å ikke ha for mye av fokuset på hvem som står på motsatt banehalvdel.

Slik reagerte Liverpool-stjernen i møte med norsk presse:

– Personlig prøver jeg ikke å tenke for mye på enkeltspillere. Jeg vil fokusere på meg selv og gjøre det best mulig med laget. Jeg er i god form. Nå må jeg finne stabilitet, og det er det jeg må utvikle meg på. Men jeg kjenner at jeg er i fin form.

Haaland fikk også spørsmål om hvordan han har utviklet seg siden forrige møte med midtstopperen.

– Jeg har blitt bedre både med og uten ball. Jeg scoret vel like mye da jeg var i Salzburg, men jeg er større, blitt sterkere, smartere, samtidig som jeg har blitt en bedre avslutter. Men det er fortsatt mye jeg kan bli bedre på - og det er bra. Van Dijk har også blitt bedre, men det er ikke bare ham, selv om han er den beste på laget.

– Jeg gleder meg til å møte ham, men samtidig er det «kjipt» at han spiller, sier Haaland lattermildt, før han ga et klart svar på om det er noen han frykter å møte:

– Nei, det er ikke noen jeg frykter.

Erling Braut Haaland og Virgil van Dijk i duell høsten 2019. Onsdag møtes de igjen.

Landslagssjef Ståle Solbakken mener det er få som kan stoppe Braut Haaland når det stemmer for spissen. Heller ikke Virgil van Dijk.

– Setter vi Erling ordentlig i scene, spiller det ikke noen rolle hvem motstanderne er i de rette øyeblikkene. Vi snakker ikke så mye om van Dijk. Jeg har i alle fall ikke nevnt ham noe særlig. Vi har vist noen klipp fra Nederland, og der er det en stund siden han har vært med. Vi gjør så godt vi kan, men mengden av info skal vi være litt forsiktige med, sier Solbakken.

Haalands fasit under Ståle Solbakken så langt er én scoring på fem kamper. Det mener han selv ikke er godt nok.

– Helt siden jeg kom på landslaget, har jeg følt at jeg kan gjøre en bedre jobb. Sammen med Ståle jobber vi nå for å få ut det beste av spillet mitt, understreker spissen.

Norge er langt på vei avhengige av å vinne mot Nederland for å ha videre muligheter i VM-kvaliken. Haaland er klar på at Norge må levere en prestasjon fra øverste hylle for å lykkes.

– Jeg tror Nederland vil ha mye ballen, men vi får våre sjanser. Vi må levere en toppkamp, slår han fast.

Erling Braut Haaland er ikke tilfreds med det han har levert på landslaget hittil.