Odd Christian Eiking tangerte norsk rekord etter en uke som Vuelta a España-leder

Odd Christian Eiking unngikk uhell og kan ikle seg den røde ledertrøya i Vuelta a España for sjuende etappe på rad. Onsdag starter blodslitet.

Odd Christian Eiking forsvarte tirsdag den røde ledertrøya i Vuelta a España nok en gang.

Askøyværingen tok seg trygt til mål sammen med resten av Intermarché-laget i hovedfeltet. Han havnet på 46.-plassen. Det skjedde nøyaktig en uke etter at Eiking overraskende tråkket inn til sammenlagtledelse i det spanske storrittet.

Han leder fortsatt 54 sekunder foran franske Guillaume Martin, mens det er ett minutt og 36 sekunder til tittelforsvarer og storfavoritt Primoz Roglic.

Eiking går onsdag løs på sin sjuende strake etappe som Vuelta-leder. Dermed tangerer han den norske Grand Tour-rekorden til Thor Hushovd, som i 2011 fikk en uke i gul ledertrøye i Tour de France.

Fem år tidligere syklet Hushovd tre Vuelta-etapper i tetrollen. Den rekorden slo Eiking i helgen med glitrende kjøring i fjellene.

Tidlig velt

Tirsdagens nokså flate etappe ble vunnet av Fabio Jakobsen etter 180 kilometer på sykkelsetet. Det var nederlenderens tredje seier i årets utgave.

Strekningen startet i Laredo og hadde målgang i Santa Cruz de Bezana. Avslutningen var teknisk krevende.

Etter kun to kilometer fikk et brudd på seks mann gå. Ingen av dem var en trussel for Eiking og hans rivaler i tetstriden. Siste utbryter ble kjørt inn med underkant av fem kilometer igjen.

Brutalt

Det gikk en større velt helt i starten på etappen, men de involverte slapp unna stygge skader.

To fjelletapper med brutale avslutninger venter onsdag og torsdag. Der må Eiking belage seg på et voldsomt kjør og angrepsforsøk fra sammenlagtkonkurrentene. Ekspertene tror han mister ledertrøya onsdag.

Vueltaen avsluttes søndag.