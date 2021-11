Pochettino ryktes til Manchester United-jobben: – Lite sannsynlig

PSG-trener Mauricio Pochettino seiler opp som favoritten til å ta over for Ole Gunnar Solskjær. Manchester United bør imidlertid ikke holde pusten, skal vi tro fotballekspertene.

BRENNHET KANDIDAT: Mauricio Pochettino (venstre) er ryktet som Ole Gunnar Solskjærs arvtager på Old Trafford.

– Det er tydelig at Pochettino er lysten på den jobben her. Rett etter nyheten om Solskjærs avgang meldte flere kilder samtidig at han skulle være åpen for samtaler.

Det sier Tor-Kristian Karlsen, med lang fartstid i europeisk fotball og nå fotballskribent for blant annet VG. Sky Sports siterte til eksempel anonyme kilder på at Pochettino er «frustrert» i Paris og klar for et jobb-bytte.

I kjølvannet fra Ole Gunnar Solskjærs avskjed i Manchester United, seiler den forhenværende Tottenham-sjefen opp som den heteste kandidaten for United-jobben – på sikt.

– Jeg tenker imidlertid at det er lite sannsynlig at det skjer midt i sesongen. Om man ikke spiller kortene rett med Paris Saint-Germain, kan man ende med å bli værende mot sin vilje – det er de som skal bestemme når en trener skal gå.

Michael Carrick leder laget som midlertidig manager inntil videre og møter sin første prøvelse mot Villarreal i Spania tirsdag kveld.

Tidligere ryktet

I halvannet år til er Pochettino kontraktsbundet til den franske hovedstaden. Pochettino var blant de soleklart heteste kandidatene til å ta over jobben på Old Trafford ved flere anledninger, senest da Solskjær så ut til å være fortapt i november i fjor.

– Det er nesten umulig å rekruttere en ønskekandidat midt i sesongen, siden de beste trenerne er i andre klubber. Jeg tror det klokeste de kunne gjort, var å ha to tanker i hodet samtidig: Sett på en løsning fram til sommeren, med en rutinert trener, samtidig som man forsøker å rekruttere en mer langsiktig løsning etter sommeren, sier Karlsen.

Karlsen peker på at United sannsynligvis har lært av «traumene» de fikk av den belastende figuren José Mourinho var, som ledet laget inntil Solskjær fikk jobben i førjulstiden.

– Samtidig tenker jeg at Pochettino er en mildere utgave av (Antonio) Conte og Mourinho, han er en veldig bestemt type med temperament og har lagt klubbene sine under press. Jeg tror Manchester United kommer til å gå ganske grundige runder i researchen før de gjør noe mer, påpeker han.

– Lite lystne

Selv om Pochettino har en tilsynelatende drømmejobb i Paris, der han får lede stjerner som Kylian Mbappé, Neymar og Lionel Messi, og troner alene på toppen av tabellen i den franske ligaen, gikk det altså kort tid før de første meldingene om hans frustrasjon kom ut.

– Ut fra det jeg har sett av hans virke i Paris det siste året, virker det ikke som om han får gjennomført ideene sine fullt ut. Det er mange faktorer som spiller inn, men tidligere har Pochettino bygget lag mer fra bunn av og i utgangspunktet ikke kjøpt de store stjernene. Han er mer en lagbygger enn en bestyrer av et stjernegalleri, sier Paul Thomas Clay, som har fulgt fransk fotball en årrekke som kommentator.

Clay tror derimot det ville vært rart om Pochettino gikk nå, og at det vil være mer aktuelt til sommeren.

– Jeg tror PSG er veldig lite lystne på å bytte trener midt i sesongen med mindre de må. Det må de ikke nå. De har en veldig bra trener som leder ligaen med en kjempedistanse ned til nummer to og de kommer seg videre i Champions League sannsynligvis. Jeg tror ikke de vil røske opp i det nå, avslutter han.

