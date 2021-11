Viking snudde på overtid: Brekalo utvist for dytt på egen keeper

(Kristiansund – Viking 2–3) Sondre Bjørshol ble den store helten for Viking, i en kamp hvor det ble enormt med drama i sluttminuttene.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Like etter Bjørshols avgjørende scoring var det Kristiansund som var nær ved å score, men innlegget skled utenfor. Etterpå ble det håndgemeng mellom Viking-keeper Patrik Gunnarsson og midtstopper David Brekalo. Sistnevnte fikk direkte rødt kort etter å ha dyttet til egen keeper.

Krangelen oppsto etter at verken Gunnarsson eller Brekalo fikk klarert innlegget. Til Aftenbladet forteller keeperen at han sa at Brekalo måtte klarere ballen dersom han ikke hørte noe fra keeperen.

– Å krangle litt med lagkamerater er en del av gamet. Men vi skal ikke røre hverandre, sier Gunnarsson.

Situasjon skapte sterke reaksjoner i Fotball Direkte-studioet på Discovery+.

– Det sykeste jeg har sett. Han filmer på egen medspiller, går i bakken og sørger for at han får rødt kort, sier Bernt Hulsker.

– Det er stygge scener. Det er utrolig dumt av begge to, følger Viking-spiller Zlatko Tripic opp med fra studiosendingen.

RØDT KORT: David Brekalo fikk rødt kort fire minutter på overtid.

Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim hadde følgende å si til VG om situasjonen:

– Det er ingen bra situasjon for oss som klubb at to spillere braker sammen. De har snakket sammen, «shaket» hands og beklaget seg til lagkameratene, sier Lunde Aarsheim.

Viking må klare seg uten Brekalo i hjemmekampen mot Odd i neste runde, men har stø kurs mot medalje etter søndagens seier.

– Det var helt sinnssykt. Vi mister litt kontroll i andre omgang, men så får vi straffescoringen. Vi legger oss i 5–4–1 etter scoringen for å sikre det ene poenget. Så gjør Bjørshol et fantastisk løp, kommer inn i boks og setter den.

– Vi har gjort det før i år også (snudd en kamp). Det viser moralen i laget. Vi gir oss aldri, og har nå satt i oss en veldig gunstig posisjon på bronseplassen, sier treneren.

At det var Sondre Bjørshol som satte inn den avgjørende scoringen var det nok høy odds på. Scoringen er hans første mål for Viking, i hans 60. kamp for klubben.

– Det var på tide at den første kom, sier Lunde Aarsheim med et smil.

– Jeg har egentlig vært vaksinert mot å score, så det var deilig at det kom i en sånn stund som dette her, sier Bjørshol til Discovery+.

Høyrebacken har slitt med skader de siste to sesongene, og i fraværet hans har Sebastian Sebulonsen storspilt på backen.

– Det er fantastisk kjekt. Det er en spiller som har vært skadet veldig lenge. Han har jobbet godt og vært tålmodig, sier Viking-treneren.

VIKING-JUBEL: Medaljen er langt på vei sikret for Viking etter søndagens seier.

Det hadde blitt intet mindre enn 22 mål på de siste fire kampene mellom Kristiansund og Viking – et snitt på 5,5 mål per kamp – før søndagens kamp, og kampuret hadde så vidt bikket tre minutter da det første målet kom på Kristiansund stadion.

Viking-stopper Gianni Stensness rotet bort ballen og Bendik Bye sendte Kristiansund i føringen.

– Han prøver å spille seg ut bakfra, og han pleier i utgangspunktet ikke å gjøre de feilene. Den er blytung å få, sa Viking-spiller Zlatko Tripic fra studio i Fotball Direkte på Discovery+.

SKUFFELSE: Kristiansunds Aliou Coly måtte se at det ble null poeng søndag kveld.

Vikings Kristoffer Løkberg utlignet like før pause. I den andre omgangen styrte de mye av spillet, men Torgil Gjertsen fikk drømmetreff med 25 minutter igjen og sendte hjemmelaget tilbake i ledelsen.

Det så ut til å bli en hjemmeseier, men så snudde Viking. Veton Berisha scoret på straffe tre minutter før slutt og snaut tre minutter på overtid sendte Sondre Bjørshol Viking et langt steg mot medalje i Eliteserien 2021.

Publisert Publisert: 28. november 2021 18:56 Oppdatert: 28. november 2021 20:27