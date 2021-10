MMA-Meek tilbake i buret – går kamp i Paris i desember

Emil Weber Meek (33) har signert for den franske organisasjonen ARES Fighting Championship og debuterer på et stevne i Paris 11. desember.

GJØR COMEBACK: Emil Weber Meek, som her sparrer med UFC-fighteren Kevin Lee i Las Vegas tidligere i år, skal endelig tilbake i buret.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Mannen som satte fyr på MMA-interessen i Norge for fem år siden er endelig tilbake. Han slo brasilianske Rousimar Palhares i mai 2016, og fulgte opp med seier i UFC-debuten noen måneder senere.

Nå satser han alt på en ny karriere-opptur.

– Det er vanskelig å sette ord på hvor mye jeg ser frem til å gå kamp igjen. Det er dette jeg vil og det er det jeg har viet livet mitt til. Det gir meg ekstremt mye glede i hverdagen, og gjør meg til et bedre menneske, sier Meek til VG etter å ha signert kontrakten tirsdag kveld.

Se dokumentaren om Meeks store gjennombrudd i MMA-verden:

Se fra start Motstanderen for farlig for UFC Slik trener Meek Derfor kaller han seg Valhalla Poserer i kirkeruiner Må gjennom smertehelvete for å nå matchvekt Innveiing Kampdag Tittelkampen Reaksjoner

ARES ønsket en avtale på fire kamper, men det blir én kampforeløpig – mot tidligere UFC-fighter Thibault Gouti.

– Det er en fantastisk avtale økonomisk. ARES vil satse på Emil som en av Skandinavias aller beste og mest berømte fightere for å komme inn i det nordiske markedet, og han er deres første nordiske signering, sier Meek-manager Per Meland til VG.

– Nå handler det om å være aktiv. Jeg må, og vil, gå kamper, sier Meek som ikke har vært i buret siden han tapte på poeng mot Jake Matthews i UFC i februar i fjor.

Gikk mot UFC-mesteren

Det var hans tredje strake tap i UFC, etter debut-seieren i 2016. Det første nederlaget var mot Kamaru Usman – som nå er UFC-mester i weltervekt.

Koronaepidemien kom rett etter tapet mot Matthews, men Meek satset «alt» og var flere måneder i Las Vegas i begynnelsen av året. Der trente han hele perioden i håp om at det skulle dukke opp noe, men det skjedde ikke.

– Det er ikke så mye mer å si om det. UFC sa jeg skulle få en kamp til, men jeg kan ikke vente mer. Jeg må gå kamper, og nå har jeg som mål å komme inn i PFL, vi har hatt dialog med dem, sier Meek.

– Hvorfor akkurat PFL?

– Jeg digger det turneringskonseptet, og man får vært aktiv på like premisser som alle andre.

PFL er turneringen der Marthin Hamlet har fått sitt store gjennombrudd, og han går neste uke finalen i lett tungvekt i Miami. Alle mesterne får én million dollar i pengepremie, og Meeks mål er altså å komme med i 2022-sesongen.

Lest denne? Meeks MMA-kollega lam etter stupeulykke: Prøver omstridt behandling

VANT I UFC-DEBUTEN: Emil Weber Meek jubler etter seieren mot Jordan Mein i Toronto i desember 2016.

Men først er det altså ARES og Gouti. Den 34 år gamle franskmannen har seks kamper i UFC fra 2016 til 2018. Han tapte fem av dem, men har vært i buret mot profiler som Olivier Aubin-Mercier og Sage Northcutt.

– Han er en ganske allround fighter, og egentlig litt lik meg. Han er tøff, går mye fremover, slår hardt og virker veldig solid, sier Meek.

– Hva kan publikum forvente seg av deg nå?

– De må gjerne forvente seg noe spektakulært. Jeg er fortsatt meg, og mener selv jeg har utviklet meg mye de siste to årene. «Ringrust» er ikke noe som har plaget meg før.

Oppkjøringen blir i Oslo på Frontline Academy og Magnat. Etter planen skal UFC-fighter Jack Hermansson bli med i hjørnet til Meek, og forhåpentligvis Thomas Rønning Formo.