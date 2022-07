Telegraph: Premier League-spiller pågrepet – mistenkt for voldtekt

En profilert Premier League-spiller i slutten av 20-årene ble brakt inn av politiet mandag morgen. Det ble gjort på mistanke om voldtekt, melder The Telegraph.

NTB

Den britiske avisen får opplysningene bekreftet av Scotland Yard. Spillerens navn blir ikke oppgitt av rettslige årsaker, men det framkommer at han er internasjonalt anerkjent.

Premier League-spilleren sitter i varetekt og avhøres om et angrep som skal ha skjedd forrige måned. Det er en kvinne i 20-årene som har anmeldt saken til politiet.

The Telegraph har kontaktet klubben spilleren tilhører for en kommentar. Den er klar over situasjonen, men vil ikke uttale seg.

