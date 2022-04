Klopp etter gullkampen: – Galskap

(Manchester City–Liverpool 2–2) Sadio Manés scoring bare sekunder etter sidebytte, sørger for at Liverpool fortsatt er med i kampen om ligagullet.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Det var gullkampen ingen vant. Det var Jürgen Klopp mot Pep Guardiola.

– Det var som en boksekamp. Du har armene nede i ett sekund, også får du et massivt slag og du er nede og rister litt. Det var en god kamp og et resultat vi må og kan leve med. For en kamp. Vilt. Intensiteten i kampen var galskap, sier Klopp til Sky Sports melder BBC etter kampen.

Og en kamp senere er City fortsatt ett poeng foran Liverpool. Men innbytter Riyad Mahrez hadde en enorm mulighet til å bli superhelt tre minutter på overtid, da han fra god posisjon satte ballen over.

Stemningen var enorm da dommer Anthony Taylor blåste i gang kampen på Etihad i Manchester. Og selv om det var 24 poeng igjen å spille om, så pratet «alle» om at nå skulle Premier League avgjøres.

– De pusher grenser disse to lagene. Det kan vi slå fast, og de ga oss en vidunderlig søndag ettermiddag på Etihad, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker etter kampen.

Sky Sports ekspert Gary Neville mener det er fordel City etter poengdelingen.

– Jeg tenker man tar imot uavgjort om man er Pep, når man ser de kampene City har igjen. Jeg følte hele tiden at det var Liverpool som måtte vinne. De spilte bra i 2. omgang, når man tenker at de kunne vært vekk allerede etter 1. omgang, sier Neville.

GOD STEMNING: Jürgen Klopp (t.v.) og Pep Guardiola.

Og etter kampen gikk verdens kanskje to beste managere kjapt bort til hverandre og takket for kampen og ga hverandre sin anerkjennelse. De klasket hendene hardt i en form for high five og ga hverandre en klem.

Men til kampen.

Og hjemmepublikum fikk noe å juble for umiddelbart. City tok ledelsen etter bare seks minutter. Det var kaptein Kevin De Bruyne som satte ballen i mål. Etter et kjapt frispark gikk ballen til belgieren, som leverte et langskudd med venstrefoten. Ballen var innom Joel Matip og forandret litt retning, dermed var Liverpool-keeper Alisson Becker så godt som sjanseløs i mål.

– Jeg syns vi spilte strålende og vi burde scoret mer. Måten 2. omgang startet på er den store skuffelsen. Vi skapte nok sjanser til å vinne, mener jeg. Vi var best i dag, sier De Bruyne på TV 2s sending.

For Liverpool svarte kjapt. Etter 13 minutter utlignet Diogo Jota. Liverpool bygget opp, det var mange pasninger før Trent Alexander-Arnold fikk ballen nede ved linjen, han slo den rett ut og inn foran mål, der sto Jota klar og satte ballen i mål.

MÅL: Gabriel Jesus satte inn 2–1 for hjemmelaget Manchester City med et skudd som gikk i tverrligger og i mål bak Alisson Becker.

Men Liverpool var på defensiven og City regjerte på eget gress. De presset gjestene til å gjøre feil. Ellers enorme Virgil van Dijk slet med å få forsvarsspillet til å sitte sammen med Matip. Og etter 37 minutter ble det krøll med offsidefellen til Liverpool. Gabriel Jesus kom rundt Alexander-Arnold og satte ballen via tverrligger og i mål.

Det er foreløpig ukjent hva Liverpool-manager Jürgen Klopp sa i pausen, men det er ingen tvil om at det var litt å ta tak i, for City var til de grader best i 1. omgang.

Og budskapet til Klopp i pausen må ha vært tydelig, for allerede før det var gått ett minutt satte Sadio Mané ballen i mål. Og det var et typisk Liverpool-mål. De røde satte fart, ballen gikk stadig fortere, presisjonen var god. Alexander-Arnold spilte Mohamed Salah som serverte perfekt til Mané som kom på et perfekt løp. Han plasserte ballen lekkert forbi Ederson.

– Det er ikke slutten dette. Vi er fortsatt med i tittelkampen. Vi får bare vente å se. Men selvsagt kan vi ikke tape noe særlig med poeng. Vi er positive, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson til Sky Sports.

MÅL: Sadio Mané satte inn 2–2-scoringen bare noen sekunder etter at 2. omgang var i gang.

Med en snau halvtime igjen satte Raheem Sterling ballen i mål, men det blir VAR, og reprisen viser at det er offside og målet blir annulert.

Liverpool-legende Jamie Carragher sa til Sky Sports før kampen at Premier League bare er avgjort dersom City vant. Liverpool har på papiret et tøffere program igjen.

Liverpools tre neste kamper i Premier League: Manchester United (H), Everton (H), Newcastle (B). Citys tre neste: Wolverhampton (B), Brighton (H), Watford (H).

Liverpool og Manchester City møter hverandre igjen allerede kommende lørdag i semifinalen i FA Cupen.

Publisert Publisert: 10. april 2022 19:22 Oppdatert: 10. april 2022 20:47