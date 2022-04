Følg Arna-Bjørnars kamp mot Vålerenga

DEL

Sist lagene møttes var på Arna idrettspark i midten av oktober i fjor. Vålerenga var best i første omgang og ledet 2-0 til pause etter mål fra Synne Jensen og Dejana Stefanovic. Laget fra Oslo satte derimot på turboen i andre omgang og ga seg ikke før tavlen viste 8-0. Fem av målene kom mellom det 57. og 69. minutt! Det var Marie Dølvik Markussen, Stine Ballisager Pedersen, Synne Jensen, Katie Stengel (x2) og Amanda Andradóttir som noterte seg for scoringene i andre omgang. Totalt har lagene møttes 21 ganger tidligere. Arna-Bjørnar står med syv seiere, Vålerenga står med tolv og to kamper har endt med uavgjort. Målstatistikken viser 46-34 i favør dagens bortelag. I tillegg har det blitt delt ut seks gule kort til Arna-Bjørnar og elleve til Vålerenga, mens bergenserne har pådratt seg to røde kort.